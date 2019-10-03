Inauguração

Vila Velha ganha nova arena de eventos com Zeca Pagodinho na abertura

Junto do cantor, Dudu Nobre e Fundo de Quintal também farão parte do show de inauguração do Arena Boulevard, novo espaço de eventos anexo ao Boulevard Shopping, em Itaparica

Publicado em 3 de outubro de 2019

O próximo dia 23 de novembro será de muita música com Zeca Pagodinho, Dudu Nobre e Fundo de Quintal, que vão trazer seus sambas e pagodes que são hits para a inauguração da Arena Boulevard, anexo ao Boulevard Shopping, no Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O festão será o primeiro de um cronograma que já tem eventos até janeiro do ano que vem, segundo conta um dos três sócios do novo empreendimento à Gazeta, o empresário e produtor cultural Paulo César Souza.

"A proposta é ser um espaço de entretenimento multiuso. Para comportar desde grandes shows abertos até outros menores, fechados, com tenda montada... Sem estrutura nenhuma, conseguimos comportar até 16 mil pessoas. Com uma boa estrutura dá para chegar até 12 mil", destaca o sócio.

O local não tem ligação com o Boulevard Vila Velha, tanto que possui até estacionamento à parte. "Estamos só em um terreno anexo ao shopping e haverá essa convergência geográfica", esclarece. O empresário também completa que a agenda de shows do local está com programação até o próximo janeiro: "Em novembro, teremos Resenha do Samba, no réveillon terá festa da Pacha Ibiza Oficial, no dia 31 de dezembro, e em janeiro um festival de reggae com as maiores bandas do gênero no Brasil".

"É uma casa que veio para atender os produtos de shows e eventos do Espírito Santo, que sempre têm os orçamentos pesados pelo aluguel dos espaços" Paulo César Souza Produtor cultural e sócio da Arena Boulevard

Para o produtor, o local será boa alternativa a quem "realmente quer fazer evento no Estado", como ele mesmo diz. "Hoje tem lugar que quer cobrar R$ 75 mil de aluguel. Se você juntar essa conta ao cachê do artista, fica muito caro. No nosso espaço, o produtor não vai pesar a planilha de orçamento dele com o aluguel do espaço", garante.

SHOW DE ZECA PAGODINHO EM VILA VELHA

Zeca é figura prestigiada da cena da música nacional, mas há bastante tempo não dá o ar da graça para os fãs capixabas. A expectativa para a apresentação do próximo dia 23 é alta até por conta desse ineditismo todo. Espera-se que o cantor traga as canções de "Mais Feliz", disco que o músico lançou há cerca de um mês. "Estou com 60 anos. Diziam que eu não durava 30", brincou ele, em entrevista à Gazeta, na ocasião do lançamento do CD de 11 faixas.

Dudu Nobre e Fundo de Quintal complementam a festa com repertórios próprios, que também devem relembrar suas trajetórias na música. O próprio Dudu já integrou grupo com Zeca como cavaquinista, além de já ter passado pelas bandas de Dicró, Pedrinho da Flor e Almir Guineto.

Já Fundo de Quintal, que já gravou 32 discos, vai apresentar clássicos de suas quatro décadas de carreira, em músicas como: “Lucidez”, “Chuá Chuá”, “O Show Tem Que Continuar”, “A Amizade” e “Só pra Contrariar”.

ABERTURA DO ARENA BOULEVARD

Com show de Zeca Pagodinho, Dudu Nobre e Fundo de Quintal

Local: Arena Boulevard (Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)

Arena Boulevard (Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha) Data: 23 de novembro de 2019 (sábado), às 20h

23 de novembro de 2019 (sábado), às 20h Ingressos: R$ 45 (pista); R$ 165 (mesa); R$ 90 (camarote A); R$ 90 (camarote B) - Vendas por meio do Sympla.com.br

R$ 45 (pista); R$ 165 (mesa); R$ 90 (camarote A); R$ 90 (camarote B) - Vendas por meio do Informações: (27) 98874-6576

(27) 98874-6576 Classificação: 18 anos

