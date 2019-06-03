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TEATRO

VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro seleciona espetáculos

A participação é aberta a artistas e grupos nacionais e internacionais

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 18:48

Publicado em 

03 jun 2019 às 18:48
Festival será realizado no Teatro Municipal Rubem Braga Crédito: Reprodução
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro abriu o credenciamento para artistas, companhias e grupos teatrais e dança que queiram participar do VIII Festival de Artes Cênicas do município (Facci), neste ano. O evento será realizado de 26 de julho a 04 de agosto, com apresentações no Teatro Municipal Rubem Braga, na Praça Jerônimo Monteiro, na Praça de Fátima e em outros espaços alternativos.
A participação é aberta a artistas e grupos nacionais e internacionais. As inscrições vão até o dia 23 de junho, via e-mail [email protected].
> Abertas inscrições para festival nacional de dança em Cachoeiro
Os interessados podem se inscrever nas categorias: Teatro de Palco, Dança de Rua, Teatro de Rua, Dança de Palco, Mostra Paralela para Espaços Alternativos e Teatro Lambe-Lambe. As propostas recebidas serão selecionadas por uma comissão.
"O VIII Facci é a continuação do resgate de um evento que consideramos de grande importância para o fomento da cultura de nosso município. Ele congrega artistas, incrementa a produção das artes cênicas e, ainda, possibilita à população o acesso a espetáculos maravilhosos, vindos de vários locais. Esperamos repetir o sucesso do ano passado", afirma a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.
O edital com todas as informações sobre documentação necessária, ficha de inscrição, critérios de avaliação, cachê dos artistas, entre outros detalhes, estão disponíveis no site da prefeitura, na área da Semcult, aba “Editais”.

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