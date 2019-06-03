VIII Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro seleciona espetáculos

Festival será realizado no Teatro Municipal Rubem Braga Crédito: Reprodução

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro abriu o credenciamento para artistas, companhias e grupos teatrais e dança que queiram participar do VIII Festival de Artes Cênicas do município (Facci), neste ano. O evento será realizado de 26 de julho a 04 de agosto, com apresentações no Teatro Municipal Rubem Braga, na Praça Jerônimo Monteiro, na Praça de Fátima e em outros espaços alternativos.

A participação é aberta a artistas e grupos nacionais e internacionais. As inscrições vão até o dia 23 de junho, via e-mail [email protected]

Os interessados podem se inscrever nas categorias: Teatro de Palco, Dança de Rua, Teatro de Rua, Dança de Palco, Mostra Paralela para Espaços Alternativos e Teatro Lambe-Lambe. As propostas recebidas serão selecionadas por uma comissão.

"O VIII Facci é a continuação do resgate de um evento que consideramos de grande importância para o fomento da cultura de nosso município. Ele congrega artistas, incrementa a produção das artes cênicas e, ainda, possibilita à população o acesso a espetáculos maravilhosos, vindos de vários locais. Esperamos repetir o sucesso do ano passado", afirma a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.