Verdadeira festa junina, diz Alemão do Forró sobre show na TV Gazeta

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Tá aí a grande novidade que eu tinha para vocês! Próximo sábado dia 06 de junho depois da novela Fina estampa tem a Live Junina do Alemão do forró na telinha da @tvgazetaes conto com todos vocês , eu da minha casa e vocês de casa também curtindo esse arraia , prepara tudo aí tooooome forró ??? #alemaodoforro #livejuninadoalemão #oreidoforrocapixaba #tvgazeta #arraia #etomeforró #valeu