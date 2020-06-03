Verdadeira festa junina, diz Alemão do Forró sobre show na TV Gazeta

Alemão do Forró está sentindo falta dos encontros com os fãs e amigos. Mas, até que passe o período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, o cantor vai poder matar um pouco da saudade com show especial no próximo sábado (6). A apresentação, com gostinho de festa junina, será transmitida pela TV Gazeta após Fina Estampa, novela da Globo.
"Estamos preparando uma verdadeira festa junina! Será uma hora de live show e eu vou cantar todos os meus sucessos e músicas que mais combinam com esse momento, que para nós, músicos, é um dos mais importantes do ano: as festas juninas!"
O Rei do Forró , como também é conhecido o cantor que já fez até turnê nos Estados Unidos, está aproveitando os dias em que está ficando mais em casa para curtir a esposa e a filha, a princesa Alice, como ele mesmo chama. Com o show, ele quer reforçar o pedido para que os fãs e telespectadores fiquem em casa.
A mensagem é que todos continuem em suas casas. Sair somente para o necessário. Especialmente no sábado, dia do show, espero que as famílias preparem suas festas juninas em casa para curtir nosso show. Tenho certeza que todo o Estado vai matar um pouquinho da vontade de curtir uma festa, adianta.
EM CASA
Live Junina do Alemão. E Tome Forró em Casa, como está sendo chamada a apresentação, vai ser transmitida desde a casa do cantor, em Linhares, Norte do Estado, com equipe reduzida e respeito às recomendações das autoridades de saúde. Expectativa está gigante! E o frio na barriga também (risos), fala.
E continua: Vejo uma grande responsabilidade em cantar para todo o meu querido Espírito Santo, que sempre busco divulgar em meus trabalhos pelo mundo afora. É também uma grande oportunidade de apresentar meu trabalho para quem ainda não conhece e, quem sabe, passar a conhecer e gostar.
Sobre os planos pós-pandemia, o músico é puro otimismo. Afinal, em 2020 Alemão completa 10 anos de carreira solo.
"Sinto falta da estrada, dos encontros com fãs e amigos nos shows... Tínhamos várias coisas planejadas neste ano em que comemoramos dez anos de carreira solo. Quando tudo passar, é colocar em prática todos os projetos e cair na estrada fazendo o que mais gosto. E tome forró!"
Enquanto não chega sábado (6), você pode ter um gostinho do que Alemão promete levar para a tela da TV Gazeta, assistindo ao show que ele fez no início da pandemia. Se animar, dá uma passada nas redes sociais do cantor, que ele está atendendo a pedidos de músicas a apresentar na transmissão em clima junino.