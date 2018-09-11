Venda Nova terá feira nacional de orquídeas com plantas a partir de R$ 10

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Entre os dias 21 e 23 de setembro, Venda Nova do Imigrante será sede da 4ª Exposição Nacional de Orquídeas. O evento, que reúne oito produtores do Espírito Santo, pretende receber até 4 mil pessoas e valorizar a criação da planta que é admirada Brasil afora. Nesta edição, a programação ainda conta com duas palestras de graça sobre a criação de orquídeas e os cuidados que devem ser tomados no processo de cultivo.

De acordo com o idealizador Heron Gonçalves, terão orquídeas à venda por a partir de R$ 10. "E, claro, haverá a exposição de orquídeas raras, terão também plantas premiadas e, neste ano, vamos doar 600 mudas", diz.

Segundo ele, as plantas serão distribuídas para as primeiras 600 pessoas que levarem produtos de limpeza, que serão doados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Venda Nova do Imigrante. Valerá água sanitária, álcool, sabão em pó, limpa-vidros, desinfetante e cloro (sabão em barra ou líquido não será aceito).

Segundo ele, o público sempre se encanta com a beleza das plantas premiadas e das que são mais raras. Heron destaca que, atualmente, o mercado da orquidofilia só tem a comemorar no Espírito Santo. Isso porque o interesse da população é tão grande que, em algumas épocas do ano, a procura pelo produto supera a produção. "Eu sou produtor há 15 anos e não temos do que reclamar. É bem promissor o mercado e essas feiras ajudam a mostrar para todo mundo como o Estado é forte nisso. Além disso, também serve para divulgar o nosso trabalho", comemora.

O idealizador garante que tanto é famosa a produção capixaba de orquídeas que, para o evento deste ano, já estão confirmadas excursões com centenas de pessoas do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Heron revela que a ideia do evento surgiu justamente a partir desse pensamento. "A gente via que a produção era boa, que tinha muita procura, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas não viam o tamanho da cultura de orquídeas por aqui. E Venda Nova, Santa Teresa, Marechal Floriano, Pedra Azul... Toda essa região é muito rica em orquídeas, que precisavam ser mostradas", conclui.

PROGRAMAÇÃO

22 DE SETEMBRO (SÁBADO)

Palestra com doutor Aloísio Falquetto: "Orquídeas: do laboratório ao orquidário"

Às 16h30, no Ginásio de Esportes Escola Fioravante Caliman (Av. Evandi Américo Comarela, 928-1044, Venda Nova do Imigrante), com entrada franca

Palestra com Francisco Deosvando: "Replantio e cultivo de orquídeas"

Às 15h, no Ginásio de Esportes Escola Fioravante Caliman (Av. Evandi Américo Comarela, 928-1044, Venda Nova do Imigrante), com entrada franca

23 DE SETEMBRO (DOMINGO)

Palestra com Francisco Deosvando: "Replantio e cultivo de orquídeas"

Às 10h, no Ginásio de Esportes Escola Fioravante Caliman (Av. Evandi Américo Comarela, 928-1044, Venda Nova do Imigrante), com entrada franca

SERVIÇO

4ª Exposição Nacional de Orquídeas

Onde: Ginásio de Esportes Escola Fioravante Caliman (Av. Evandi Américo Comarela, 928-1044, Venda Nova do Imigrante)

Quando: 21, 22 e 23 de setembro, das 15h às 20h (dia 21) e das 9h às 20h (dias 22 e 23)

Entrada franca