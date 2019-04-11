Venda de ingressos para o Rock in Rio 2019 começa nesta quinta-feira

Rock in Rio é realizado no Parque Olímpico Crédito: Reprodução/Instagram @rockinrio

Rock in Rio 2019 começa nesta quinta-feira, 11, às 19h. A compra deve ser feita pelo site ingressos custam R$ 525 inteira e R$ 262,50 meia-entrada, para cada dia de evento. A venda de ingressos para ocomeça nesta quinta-feira, 11, às 19h. Adeve ser feita pelo site www.rockinrio.ingresso.com . Oscustam R$ 525 inteira e R$ 262,50 meia-entrada, para cada dia de evento.

Não há taxa de conveniência. Quem optar por entrega em domicílio receberá suas pulseiras até agosto de 2019. A retirada em pontos físicos será realizada a partir de julho, em local a ser definido, na cidade do Rio. O Rock in Rio ocorre nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock (Av. Salvador Allende, s/n, Parque Olímpico).

O Rock in Rio 2019 terá 16 espaços de atrações, cinco a mais que na edição anterior (Espaço Favela, New Dance Order, NAVE - Nosso Futuro é Agora, Fuerza Bruta e Rota 85). São 60 mil m2 a mais de área útil para o público presente (385 mil m2, no total).