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Venda de ingressos para o Rock in Rio 2019 começa nesta quinta-feira

Os ingressos custam R$ 525 inteira e R$ 262,50 meia-entrada, para cada dia de evento

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 16:37

Publicado em 

11 abr 2019 às 16:37
Rock in Rio é realizado no Parque Olímpico Crédito: Reprodução/Instagram @rockinrio
A venda de ingressos para o Rock in Rio 2019 começa nesta quinta-feira, 11, às 19h. A compra deve ser feita pelo site www.rockinrio.ingresso.com. Os ingressos custam R$ 525 inteira e R$ 262,50 meia-entrada, para cada dia de evento.
Não há taxa de conveniência. Quem optar por entrega em domicílio receberá suas pulseiras até agosto de 2019. A retirada em pontos físicos será realizada a partir de julho, em local a ser definido, na cidade do Rio. O Rock in Rio ocorre nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, na Cidade do Rock (Av. Salvador Allende, s/n, Parque Olímpico).
O Rock in Rio 2019 terá 16 espaços de atrações, cinco a mais que na edição anterior (Espaço Favela, New Dance Order, NAVE - Nosso Futuro é Agora, Fuerza Bruta e Rota 85). São 60 mil m2 a mais de área útil para o público presente (385 mil m2, no total).
No final do ano passado, em novembro, o Rock in Rio chegou a realizar uma venda antecipada de ingressos, que teve 198 mil Rock in Rio Cards vendidos em apenas duas horas. O "Card" dá acesso a um dia de festival, numa data a ser escolhida posteriormente pelo comprador. O preço cobrado em novembro foi de R$ 495 a inteira.

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