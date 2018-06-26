LITERATURA

Venda de ingresso da Flip 2018 começa na terça-feira, 26

A Festa Literária Internacional de Paraty será realizada de 25 a 29 de julho e recebe, entre outros autores, Colson Whitehead e Leïla Slimani

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 21:02

Redação de A Gazeta

Flip Crédito: Divulgação
Começa nesta terça-feira, 26, às 11 horas, a venda de ingressos da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que será realizada entre os dias 25 e 29 de julho e vai prestar homenagem à escritora Hilda Hilst.
Os ingressos da Flip 2018 custam R$ 55 (R$ 27,50 meia) e podem ser adquiridas no site da Tickets for Fun e nos pontos de venda indicados também no site da empresa. É necessário fazer um cadastro antes. Para as mesas mais concorridas, é comum que os ingressos se esgotem em poucos minutos. Do dia 25 de julho em diante, os ingressos, se sobrarem, serão vendidos apenas em Paraty, na bilheteria oficial localizada na Praça da Matriz.
A jornalista Josélia Aguiar é a curadora da Festa Literária Internacional de Paraty. Nesta sua 16ª edição, a Flip recebe, em sua programação, convidados como Colson Whitehead, Leïla Slimani, Alain Mabanckou, Simon Sebag Montefiore, Sérgio Sant'Anna, Djamila Ribeiro e Fernanda Montenegro, que fará, junto com Jocy de Oliveira, a abertura da Flip 2018.

