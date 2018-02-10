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Veja uma lista de séries e filmes para maratonar neste carnaval

Selecionamos 20 atrações disponíveis em plataformas de streaming para quem prefere trocar o agito pelas 'maratonas' neste feriadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 01:24

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 01:24

Para a maioria das pessoas, a programação do feriadão de carnaval inclui bloquinhos, shows, festas e muito agito. Mas também há quem prefira a calmaria, ficar jogado no sofá, de olho na TV, zapeando pelos canais ou pelos catálagos da das plataformas de streaming. Se para o leitor a segunda opção é a melhor para esses dias de folga, nós do C2 damos uma forcinha para você não ficar perdido e separamos ao lado 20 opções  10 séries e 10 filmes  para sua maratona, disponíveis na Netflix, na Amazon Prime ou na HBO GO.
Entre os destaques, está Anne With an E, série canadense da Netflix baseada no livro Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. A primeira temporada mostra a trajetória de Anne, uma órfã de 13 anos que finalmente tem a oportunidade de ter uma família quando é adotada pelo casal de irmãos Matthew e Marilla Cuthbert. Já quem prefere filmes, que tal maratonar a saga Star Wars? Os seis primeiros longas estão disponíveis na Netflix. Escolha a melhor opção abaixo e dê o play neste carnaval.
Série Anne With An E Crédito: Netflix/Divulgação
Séries
As Telefonistas (Netflix)
Uma das queridinhas da nova leva de séries da Netflix, a trama espanhola mostra o dia a dia de quatro mulheres que passam a trabalhar como telefonistas em 1928.
La casa de papel (Netflix)
Também espanhola, a série é um fenômeno. A história gira em torno de um grupo de assaltantes que, sob comando do Professor, planejam um grande assalto à Casa da Moeda.
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)
Ambientada na década de 1950, tem como protagonista uma mulher que, após o fim do casamento, resolve ser comediante.
A Louva-A-Deus (Netflix)
Presa há 25 anos, a serial killer Jeanne Deber ajuda a polícia quando surge um imitador de seus crimes.
The Westworld (HBO GO)
A ficção científica, que se passa no futuro, mostra um parque temático que simula o Velho Oeste. Lá, robôs sintéticos com aparência humana atendem aos desejos dos visitantes.
Anne with an E (Netflix)
Órfã, a jovem e inteligente Anne tem uma nova oportunidade de ter uma família ao ser adotada por um casal de irmãos.
Manhunt: Unabomber (Netflix)
A história real de Theodore Kaczynski, terrorista norte-americano que matou três pessoas e deixou outras 23 feridas após enviar pacotes explosivos pelo correio, entre 1978 e 1995.
McMafia (Amazon Prime)
Alex Godman passou a vida fugindo do passado mafioso, mas volta a ser assombrado por ele.
This is us (Amazon Prime)
Cheia de surpresas, a série mostra a relação de um grupo de pessoas que nasceram no mesmo dia.
"Peaky Blinders" (Netflix)
Ambientada na Inglaterra de 1919, a história gira em torno da gangue de Birmingham, , liderada pelo cruel Tommy Shelby.
Filmes
John Wick 2 (Amazon Prime)
John Wick deixa novamente a aposentadoria, dessa vez para ajudar um amigo a derrubar uma organização secreta em Roma.
Valerian e a Cidade dos Mil Planetas (Amazon Prime)
Os agentes espaciais Valérian e Laureline encaram uma nova missão, agora na estação espacial Alpha.
Ao Cair da Noite (Netflix)
Em um mundo pós apocalíptico, com poucos sobreviventes, duas famílias são forçadas a dividir o mesmo teto.
Para quem nunca teve a oportunidade de assistir, os seis primeiros filmes da saga criada por George Lucas, antes do retorno em 2015, estão disponíveis na plataforma de streaming.
A Chegada (HBO GO)
Indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2017, o longa mostra a chegada de naves alienígenas à Terra e seus desdobramentos.
Jadotville (Netflix)
A história real do cerco de Jadotville em 1961, quando um batalhão irlandês da ONU com 150 soldados foi atacado por 3 mil soldados congoleses.
The Discovery (Netflix)
Na trama, um cientista prova a existência de vida após a morte, causando uma onda de suicídios.
Mamma Mia! (Amazon Prime)
Para quem aguarda o lançamento da sequência, prevista para julho deste ano, vale rever o musical, estrelado por Meryl Streep e Amanda Seyfried.
Os Meyerowitz (Netflix)
Três irmãos se reencontram em Nova York para homenagear o pai, um escultor fracassado e durão.
Rastro de Maldade (Netflix)
Faroeste com toques modernos, violência e muitas surpresas.
 

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