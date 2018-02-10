Veja uma lista de séries e filmes para maratonar neste carnaval

Para a maioria das pessoas, a programação do feriadão de carnaval inclui bloquinhos, shows, festas e muito agito. Mas também há quem prefira a calmaria, ficar jogado no sofá, de olho na TV, zapeando pelos canais ou pelos catálagos da das plataformas de streaming. Se para o leitor a segunda opção é a melhor para esses dias de folga, nós do C2 damos uma forcinha para você não ficar perdido e separamos ao lado 20 opções 10 séries e 10 filmes para sua maratona, disponíveis na Netflix, na Amazon Prime ou na HBO GO.
Entre os destaques, está Anne With an E, série canadense da Netflix baseada no livro Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. A primeira temporada mostra a trajetória de Anne, uma órfã de 13 anos que finalmente tem a oportunidade de ter uma família quando é adotada pelo casal de irmãos Matthew e Marilla Cuthbert. Já quem prefere filmes, que tal maratonar a saga Star Wars? Os seis primeiros longas estão disponíveis na Netflix. Escolha a melhor opção abaixo e dê o play neste carnaval.
Séries
As Telefonistas (Netflix)
Uma das queridinhas da nova leva de séries da Netflix, a trama espanhola mostra o dia a dia de quatro mulheres que passam a trabalhar como telefonistas em 1928.
La casa de papel (Netflix)
Também espanhola, a série é um fenômeno. A história gira em torno de um grupo de assaltantes que, sob comando do Professor, planejam um grande assalto à Casa da Moeda.
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)
Ambientada na década de 1950, tem como protagonista uma mulher que, após o fim do casamento, resolve ser comediante.
A Louva-A-Deus (Netflix)
Presa há 25 anos, a serial killer Jeanne Deber ajuda a polícia quando surge um imitador de seus crimes.
The Westworld (HBO GO)
A ficção científica, que se passa no futuro, mostra um parque temático que simula o Velho Oeste. Lá, robôs sintéticos com aparência humana atendem aos desejos dos visitantes.
Anne with an E (Netflix)
Órfã, a jovem e inteligente Anne tem uma nova oportunidade de ter uma família ao ser adotada por um casal de irmãos.
Manhunt: Unabomber (Netflix)
A história real de Theodore Kaczynski, terrorista norte-americano que matou três pessoas e deixou outras 23 feridas após enviar pacotes explosivos pelo correio, entre 1978 e 1995.
McMafia (Amazon Prime)
Alex Godman passou a vida fugindo do passado mafioso, mas volta a ser assombrado por ele.
This is us (Amazon Prime)
Cheia de surpresas, a série mostra a relação de um grupo de pessoas que nasceram no mesmo dia.
"Peaky Blinders" (Netflix)
Ambientada na Inglaterra de 1919, a história gira em torno da gangue de Birmingham, , liderada pelo cruel Tommy Shelby.
Filmes
John Wick 2 (Amazon Prime)
John Wick deixa novamente a aposentadoria, dessa vez para ajudar um amigo a derrubar uma organização secreta em Roma.
Valerian e a Cidade dos Mil Planetas (Amazon Prime)
Os agentes espaciais Valérian e Laureline encaram uma nova missão, agora na estação espacial Alpha.
Ao Cair da Noite (Netflix)
Em um mundo pós apocalíptico, com poucos sobreviventes, duas famílias são forçadas a dividir o mesmo teto.
Para quem nunca teve a oportunidade de assistir, os seis primeiros filmes da saga criada por George Lucas, antes do retorno em 2015, estão disponíveis na plataforma de streaming.
A Chegada (HBO GO)
Indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2017, o longa mostra a chegada de naves alienígenas à Terra e seus desdobramentos.
Jadotville (Netflix)
A história real do cerco de Jadotville em 1961, quando um batalhão irlandês da ONU com 150 soldados foi atacado por 3 mil soldados congoleses.
The Discovery (Netflix)
Na trama, um cientista prova a existência de vida após a morte, causando uma onda de suicídios.
Mamma Mia! (Amazon Prime)
Para quem aguarda o lançamento da sequência, prevista para julho deste ano, vale rever o musical, estrelado por Meryl Streep e Amanda Seyfried.
Os Meyerowitz (Netflix)
Três irmãos se reencontram em Nova York para homenagear o pai, um escultor fracassado e durão.
Rastro de Maldade (Netflix)
Faroeste com toques modernos, violência e muitas surpresas.