Veja programação de festas e shows para curtir no feriadão

A Grande Vitória está com agenda cheia de festas, shows e até festivais que começam a partir desta quinta-feira (6), véspera do feriado da Independência do Brasil, e só vão parar no domingo (9). Em Vitória, o destaque vai para o Viradão e o 25º Festival de Cinema de Vitória: só entre os dois eventos, mais de 80 atrações se apresentarão e quase 90 filmes serão exibidos no Centro da Capital.
Já no interior, os festivais gastronômicos tomam conta da programação para curtir o feriadão. Mas é bom se preparar que tem muitos shows nacionais acontecendo como Zé Ramalho, Silva, Nina Becker, Zé Neto e Cristiano, entre outros. Confira abaixo.
QUINTA-FEIRA (6)
SHOW
Ta Na Mente
Abertura com Choppsamba e DJ Nenenzão. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 25 (pista/ 3º lote/ meia) a R$ 100 (camarote/ inteira/ 3º lote). Informações: pelo telefone (27) 3336-4776.
FESTIVAL
2º Festival da Moqueca Capixaba
Apresentações e música com Serena. Às 18h. Orla de Castelhanos, Anchieta. Aberto ao público.
Festa de Itapemirim - 40º Expoagro
A partir das 20h, no Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, em Itapemirim. Além de rodeiro, terá shows de Bruno Macedo, Nana Nunes e Banda e Thiago Brava. Entrada franca.
Feriado da Independência em Guarapari
Bruninho & Davi e DJ Pedro Sampaio. Às 22h. Lua Azul. Avenida Meaípe, 782, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: de R$ 40 (camarote/ meia) a R$ 120 (open bar).
Vitória Music Festival
Com Hungria, KVSH, Gabrá, Macucos + Armandinho, Mc Maneirinho, XAMÃ, WC no Beat, Jess Benevides, Som de Fogueira, BOTA SOM, Fabrício V, KayaRapClan, Ricks and Ricks, Salarini, Trio Mafuá e Zé Maholics. Às 20h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 55 (acesso VMF/ 3º lote/ meia) a R$ 250 (passaporte área vip/ 3º lote/ inteira). Informações: pelo telefone (27) 3224-3726.
Degusta Beer
Além de estandes com cervejas artesanais e comidas, o evento terá show com a banda Fixer. Às 21h. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Samba Jazz
Samba. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Herança Negra
Reggae acústico. Às 19h. Victória Point Burguer. Rua General Câmara, Praia do Suá, Vitória. Informações: (27) 3134-4554.
BALADA
Liverpub Vitória
Quintal Selvagem. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.
Forró do Correria
Com Estrela de Ouro (MG). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturim e os Gargantas de Ouro. Às 18h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
NooN 07
Rãaaaaan!. Às 23h45. Rua Belém, 1120, Itapoã, Vila Velha. Entrada: gratuito (lista/ até 1h); R$ 10 (lista/ após 1h); R$ 15 (sem lista). Informações: (27) 99752-2066.
Fluente
Manda Nudes. Às 21h. Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
PartyPorn. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Wanted Pub
TBT The Best Thursday com Ivan & Matheus, Rômulo Aranttes e DJ Phill Fernandes. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 3207-6561.
Clube 106
Forró do 106, com Trio Potiguá, Trio Maracá e DJ Fabricio Bravim. Às 23h. Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista/ até 23h30); R$ 25 (sem nome ou após 23h30). Informações: (27) 3227-9119.
Vitrine Music Bar
Baile das Santinhas, com Freelance, Alan Vieira e Cristiano Pagolife. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
SEXTA-FEIRA (7)
FESTIVAL
2º Festival da Moqueca Capixaba
Preparo da Maior Moqueca Capixaba do Mundo, Fanfarra de Iriri. Às 14h. Apresentação Cultural de Jongo; show com Sambleke; luau. Às 19h.
Vitória Music Festival
Com Sevenn, Devochka, Dubdogz, Elekfantz, Felguk, L_cio, LOWDERZ, RICCI, Jess Benevides, Art.u, CESQUIM, Bruno Matias, Diego Brunelli, Firejack, Fred Reggiani, Gus N' Kill, Jeff Ueda, Lucio Merçon, PaoLLa B, Sillaz, Gabriela Brown, Quebra Mar. Às 20h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 55 (acesso VMF/ 3º lote/ meia) a R$ 250 (passaporte área vip/ 3º lote/ inteira). Informações: (27) 3224-3726.
Festa do Robalo
Fanfarra pelas ruas da vila, Projeto X, Law Lima e Quebra ê. Às 19h. Vila de Povoação, Linhares. Aberto ao público.
Sunset Paradise
Com Cat Dealers, Evokings, Lothief e Victor Kill. Às 15h. Entrada: R$ 140 (pista/ 6º lote/ meia); R$ 280 (pista/ 6º lote/ inteira). Thale Beach. Av. Beira Mar, 15, Enseada Azul, Guarapari.
14ª Festa Itaguaçuense das Culturas
Banda Moxuara In Concert e Banda Som e Cia. Às 21h30. Avenida 17 de Fevereiro. Aberto ao público.
Degusta Beer
Com Cláudio Bocca e Duets. Às 19h. Às 16h. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.
BALADA
Fluente
Berro da Independência. Às 21h. Entrada: gratuita (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardi, da Penha, Vitória.
Liverpub Vitória
Banda Soudha. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Correria Music Bar
Reggae Night #3, com Kanabaus, Roney Matos e Carlos Cepê. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 98116-3325.
Bolt
Baile do Fibonacci. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Rock da Tarde Edição Feriado, com Garotos da Praia, Rabannada Dj e Rian & Rodrigo. Às 18h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Woods Vitória
Com Pedro & Willian, Diego Peixoto e Dj Bruno Fischer. Às 23h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Stone Pub
Rolê do Ronaldinho, show com iSAMBA. Às 22h. Entrada: R$ 5 (lista/ 30 primeiros que fizerem o sinal do Ronaldinho na portaria); R$ 10 (lista até 23h/ após os 30 primeiros); R$ 15 (sem lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Wanted Pub
Sexta Fire, com Felipe Ribeiro e Higino & Gabriel. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
Embrazado
Sextinha, com Breno & Lucas, Freelance e DJ Lucas Almeida. Às 17h. Couvert: R$ 20. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.
Vitrine Music Bar
Vitrine Sertaneja, com Pedro & Lucas e Claudio Ponttes. Às 21h. Couvert: R$ 10 (lista/ de acordo com a ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Forró de Feriado
Com Gustavo Pingo e Banda Boa. Às 22h. Quiosque K1, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (até 22h30); R$ 10 (após 22h30). Informações: (27) 99909-4770.
Festa de Itapemirim - 40º Expoagro
A partir das 20h, no Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, em Itapemirim. Além de rodeiro, terá shows de Garota Bronzeada, Agitaê e Lucas Lucco. Entrada franca.
MÚSICA AO VIVO
Beto Pinheiro & Beto Kastanha
Variado. Às 20h. Gabana Lounge Bar. Rua Gastão Roubach, 352, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3201-9550.
Banda Ar3
Variado. Às 20h30. Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3065-1091.
Casa de Bamba
Especial Viradão Vitória. Sassarico Samba Clube. Às 18h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3222-3074.
DANÇA
Pedra
Temporada de estreia do novo solo da bailarina Ivna Messina. Às 19h. Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 150, Centro, Vitória. Entrada: franca.
SÁBADO (8)
FESTIVAL
Festa de Itapemirim - 40º Expoagro
A partir das 20h, no Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, em Itapemirim. Além de rodeiro, terá shows de Wander Leal, Flesh Martins, DJ Jess Benevides e Jéssica rodrigues. Entrada franca.
2º Festival da Moqueca Capixaba
Show musical Fabricio Ferreira; aula-show com o chef Francisco Pinheiro; show com a Banda 2Pretos; show com Casaca. Às 19h. Orla de Castelhanos, Anchieta. Aberto ao público.
Festa do Robalo
Samba Mais, Playnejo, Fanfarra, Rocha o No, Cia de Danca Fernanda Silva e Macucos. Às 16h. Vila de Povoação, Linhares. Aberto ao público.
Sunset Paradise
Com Illusionize, Jord, Woo2tech e Monia Lombardi. Às 15h. Entrada: R$ 100 (pista/ 6º lote/ meia); R$ 200 (pista/ 6º lote/ inteira). Thale Beach. Av. Beira Mar, 15, Enseada Azul, Guarapari.
14ª Festa Itaguaçuense das Culturas
Zé Ramalho e Banda Badallados. Às 22h. Avenida 17 de Fevereiro. Aberto ao público.
Degusta Beer
Com Usados e Semi Novos e Sheep Parafina. Às 19h. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.
SHOW
Matanza
Abertura com Ravengar, Scalenos e Outras Velharias. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (3º lote/ meia); R$ 120 (3º lote/ inteira). Informações: (27) 98116-3325.
BALADA
Fluente
Verdade ou consequência. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim, da Penha, Vitória.
Liverpub Vitória
Hellroute. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Bolt
404. Às 23h. Entrada: R$ 5 (lista/ on-line); R$ 10 (antecipado/ on-line); R$ 15 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Richard Viana e Felipe & Tiago. Às 20h. Couvert: R$ 10. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Woods Vitória
Pedro & Lucas e Dj Bruno Fischer. Às 23h. Ingressos: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Stone Pub
Asiatika. Às 22h. Entrada: gratuito (lista/ 50 primeiros); R$ 10 (lista até 23h/ após os 50 primeiros); R$ 15 (sem lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Wanted Pub
Noite do Chapéu, com Leonardo Valentim e Felipe Brava. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
Embrazado
SambaRei, com SambaRei, Ivan & Matheus e DJ Vinny. Às 18h. Couvert: R$ 20. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery. Às 22h. Couvert: R$ 10 (lista/ de acordo com a ocupação); R$ 30 (couvert máximo).
FESTA
Perversas
Às 23h. Clube 106. Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h20); R$ 20 (após 23h20).
Beychella
Às 23h59. NooN 07. Rua Belém, 1120, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (lista); R$ 50 (sem lista). Informações: (27) 99752-2066.
Forró do K1
Com Gustavo Pingo e Banda Boa. Às 22h. Quiosque K1, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (até 22h40); R$ 10 (após 22h30). Informações: (27) 99909-4770.
ESPECIAL
Boulevard Geek Day
Às 14h. Praça de Alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha. Av. Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
MÚSICA AO VIVO
Casa de Bamba
Especial Viradão Vitória. Cecitônio Coelho, às 11h; Grupo Samba de Quintal, às 19h; Grupo Bem Bolado, às 0h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3222-3074.
Totem
Tributo a Cazuza. Às 21h. Spírito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.
TEATRO
Feriado Também é Dia de Ir ao Teatro
Filhos do Passado, da Cia Di Lata, às 19h; Love Fair, com a Cia Poéticas da Cena Contemporânea, às 19h30. Teatro Municipal Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita.
Todas as ruas têm nome de homem
Às 17h. Avenida Getúlio Vargas, próximo à Câmara Municipal, Centro, Guarapari. Entrada gratuita, ingressos limitados. Informações: (27) 99762-1691.
DANÇA
Pedra
Temporada de estreia do novo solo da bailarina Ivna Messina. Sábado. Às 19h. Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 150, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
DOMINGO (9)
FESTIVAL
2º Festival da Moqueca Capixaba
Show musical com Amarildo e Ney da Viola. Às 12h. Orla de Castelhanos, Anchieta. Aberto ao público.
Festa de Itapemirim - 40º Expoagro
A partir das 12h, no Parque de Exposições Dr. Ayrton de Moreno, em Itapemirim. Terá shows de Sensasamba, Patrulha Canina (Infantil), Prestígio, Barrozinho, Fabrycio Venturini e Zé Neto e Cristiano. Entrada franca.
Festa do Robalo
Afrozumba, Filipe Fantin e Fanfarra. Às 17h. Vila de Povoação, Linhares. Aberto ao público.
BALADA
Fluente
Arrastapé da Ilha, com Forrózinho Retrô. Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardi, da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 19h30); R$ 20 (após 19h30).
Barrerito Chopperia
Jean du Pcb, Samba Jr e Breno & Bernardo. Às 16h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Embrazado
Deixa Acontecer, com PedalaSamba, Léo Lima e DJ V-Track. Às 18h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance. Às 14h. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515. Couvert: R$ 10 (lista/de acordo com a ocupação); R$ 30 (couvert máximo).
ESPECIAL
Rua das Artes
Orquestra projeto Arte sem Limites, Grupo dança folclórica Alemã e Congo com Beatos São Benedito. Às 10h. Da Rua 23 de Maio até Praça Otávio de Araújo, Prainha, Vila Velha. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 15h. Bar dos Compadres. Avenida Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
TEATRO
Os 4 Amigos
Às 18h e às 21h. Área de Eventos Shopping Vila Velha. R. Juscelino Kubitscheck, 323, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: de R$ 50 (bronze/ meia) a R$ 140 (ouro/ inteira). Informações: (27) 3533-2221.
A Pequena Sereia
Espetáculo da Dourado Produções e Eventos. Às 17h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia); R$ 24 (comerciários); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.