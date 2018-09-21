Veja os sambas-enredo das escolas para o Carnaval de Vitória de 2019

Imagem capturada por drone no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória de 2018 Crédito: Secundo Rezende

Os preparativos para o Carnaval de Vitória de 2019 já estão a todo vapor. No ano que vem, apesar de não estar oficializada, a folia capixaba está prevista para acontecer no dia 5 de março, uma semana antes de quando deve acontecer a mesma festividade no restante do País. Os desfiles acontecem no complexo Walmor Miranda, conhecido como Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, na Capital capixaba.

Quase todas as agremiações têm os sambas definidos e vídeos com a letra já produzidos para o folião ir se preparando para, em coro, brindar a passagem da escola na avenida. Confira:

Imperatriz do Forte

Samba-enredo: "Navegando nas correntezas da história a Imperatriz vem vestida de azul.

A Imperatriz do Forte levanta a bandeira da preservação, lavando os caminhos, limpado e saciando a sede. Exaltando a Água, energia feminina que comanda o mundo, elemento fundamental, essência da criação e milagre da vida. A Imperatriz vem dá um banho de fé, paixão, cultura, história e axé, homenageando a fonte da vida para avenida.

Samba: Água...

Água é a energia feminina que comanda o mundo

Água é o elemento fundamental

é a essência da criação fecundo

para o milagre da vida é essencial

com a missão é criar.

A Imperatriz vem dá um banho de fé, paixão, cultura, história e axé

trás a fonte da vida em Gotas de amor,

tem água que brota, que cai, que remove, que carrega e que vai pela terra inteira,

água para benzer, para navegar e explorar,

tem água de cheiro, água de todas as formas, todos sabores e em todos os cantos

é água pra vencer o mal, para seus mistérios desvendar

Águas...

Que venham as águas sagradas da purificação

Águas de Oxalá, Oxum e Yemanjá

As águas espelhadas, claras e primaveris

As águas de Março fechando o verão

Águas que rega a planta, mata a sede, que traz comida no sertão.

Enche o rio da vida e traz a luz pra escuridão

Água

Para as antigas tradições é prima matéria, o mais antigo dos elementos.

Berço de lendas tão raras,

Das águas claras à luz do luar

Escondidas em seis cabaças, mas libertadas por Tagi

Tupã cria protetora das águas

Iporã, em tupi quer dizer a beleza das águas,

Iara mãe d´água,

Dos rios, lagos e igarapés surgem o boto, a vitória régia e o negro d´água

Água da fonte é pura, mas o homem maltrata e pode acabar,

Assim dizem as profecias do nordeste,

Um dia o sertão vai virar praia e a praia vai virar sertão

As águas se transformarão em sangue

...Há de chover uma grande chuva de estrelas

E isso será o fim do mundo...

É preciso escutar os conselhos de um conselheiro,

Mas o homem tampa os ouvidos, e destrói o quê desde o início traz vida,

E hoje a água também traz a morte.

Unidos da Piedade

Samba-enredo: Felis Catus  Sagrados e Malditos.

A Piedade traz a história dos gatos para o Sambão. Para alguns, animal sagrado, para outros malditos.

Mocidade Unida da Glória - MUG

Samba-enredo: Sorrir e sambar é só começar. A atual campeã do carnaval vai trazer o sorriso para avenida.

Pega no Samba

Samba-enredo: "Lenira Borges: uma vida para a dança".

Boa Vista

Samba-enredo: Entre rodovias e fronteiras... Honras e glórias. Polícia Rodoviária Federal, 90 anos dos Anjos do Asfalto.

A Boa Vista faz uma bela homenagem aos 90 anos da PRF.

Samba: procurada, a agremiação não retornou com a letra do samba à reportagem.

Novo Império

Samba-enredo: De Maria às Marias. Uma revolução... Um grito de liberdade #presente!.

A Novo Império conta a saga da mulher que ao longo do tempo vem construindo legados, marcando espaço ao contravir padrões e regras, na secular luta por igualdade de direitos.

Samba: procurada, a escola não enviou a letra do samba à reportagem.

Jucutuquara

Samba-enredo: O Rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo.

A Jucutuquara homenageia um dos maiores expoentes da arte contemporânea brasileira e mundial, Arthur Bispo do Rosário, que em meio a bordados autobiográficos e autoficções, este fabuloso artista contribuiu para diluir as frágeis fronteiras entre razão, loucura, ficção e fé.

GRUPOS DE ACESSO

Rosas de Ouro

Procurada, a agremiação destaca que o samba-enredo e o samba ainda não foram concluídos, embora as inspirações já estejam definidas: "o panteão egípcio: na crença de um povo, divindades guiam minha Rosas de Ouro".

Andaraí

Questionada, a escola de samba frisa que o samba-enredo e o samba ainda não estão totalmente prontos. No entanto, adianta que o enredo de 2019 será: "Heróis: a esperança de um povo".

São Torquato

Samba-enredo: "O Bar e o Sonho". Terra de todas as gentes, deixa quem quiser falar. A independentes vem cantar.

Chega Mais

Samba-enredo: "Contos e encantos do Amazonas": o rio da vida que banha o futuro do Brasil.