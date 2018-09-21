Veja os sambas-enredo das escolas para o Carnaval de Vitória de 2019

Os preparativos para o Carnaval de Vitória de 2019 já estão a todo vapor. No ano que vem, apesar de não estar oficializada, a folia capixaba está prevista para acontecer no dia 5 de março, uma semana antes de quando deve acontecer a mesma festividade no restante do País. Os desfiles acontecem no complexo Walmor Miranda, conhecido como Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, na Capital capixaba.
Quase todas as agremiações têm os sambas definidos e vídeos com a letra já produzidos para o folião ir se preparando para, em coro, brindar a passagem da escola na avenida. Confira:
Imperatriz do Forte
Samba-enredo: "Navegando nas correntezas da história a Imperatriz vem vestida de azul.
A Imperatriz do Forte levanta a bandeira da preservação, lavando os caminhos, limpado e saciando a sede. Exaltando a Água, energia feminina que comanda o mundo, elemento fundamental, essência da criação e milagre da vida. A Imperatriz vem dá um banho de fé, paixão, cultura, história e axé, homenageando a fonte da vida para avenida.
Samba: Água...
Água é a energia feminina que comanda o mundo
Água é o elemento fundamental
é a essência da criação fecundo
para o milagre da vida é essencial
com a missão é criar.
A Imperatriz vem dá um banho de fé, paixão, cultura, história e axé
trás a fonte da vida em Gotas de amor,
tem água que brota, que cai, que remove, que carrega e que vai pela terra inteira,
água para benzer, para navegar e explorar,
tem água de cheiro, água de todas as formas, todos sabores e em todos os cantos
é água pra vencer o mal, para seus mistérios desvendar
Águas...
Que venham as águas sagradas da purificação
Águas de Oxalá, Oxum e Yemanjá
As águas espelhadas, claras e primaveris
As águas de Março fechando o verão
Águas que rega a planta, mata a sede, que traz comida no sertão.
Enche o rio da vida e traz a luz pra escuridão
Água
Para as antigas tradições é prima matéria, o mais antigo dos elementos.
Berço de lendas tão raras,
Das águas claras à luz do luar
Escondidas em seis cabaças, mas libertadas por Tagi
Tupã cria protetora das águas
Iporã, em tupi quer dizer a beleza das águas,
Iara mãe d´água,
Dos rios, lagos e igarapés surgem o boto, a vitória régia e o negro d´água
Água da fonte é pura, mas o homem maltrata e pode acabar,
Assim dizem as profecias do nordeste,
Um dia o sertão vai virar praia e a praia vai virar sertão
As águas se transformarão em sangue
...Há de chover uma grande chuva de estrelas
E isso será o fim do mundo...
É preciso escutar os conselhos de um conselheiro,
Mas o homem tampa os ouvidos, e destrói o quê desde o início traz vida,
E hoje a água também traz a morte.
Unidos da Piedade
Samba-enredo: Felis Catus Sagrados e Malditos.
A Piedade traz a história dos gatos para o Sambão. Para alguns, animal sagrado, para outros malditos.
Mocidade Unida da Glória - MUG
Samba-enredo: Sorrir e sambar é só começar. A atual campeã do carnaval vai trazer o sorriso para avenida.
Pega no Samba
Samba-enredo: "Lenira Borges: uma vida para a dança".
Boa Vista
Samba-enredo: Entre rodovias e fronteiras... Honras e glórias. Polícia Rodoviária Federal, 90 anos dos Anjos do Asfalto.
A Boa Vista faz uma bela homenagem aos 90 anos da PRF.
Samba: procurada, a agremiação não retornou com a letra do samba à reportagem.
Novo Império
Samba-enredo: De Maria às Marias. Uma revolução... Um grito de liberdade #presente!.
A Novo Império conta a saga da mulher que ao longo do tempo vem construindo legados, marcando espaço ao contravir padrões e regras, na secular luta por igualdade de direitos.
Samba: procurada, a escola não enviou a letra do samba à reportagem.
Jucutuquara
Samba-enredo: O Rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo.
A Jucutuquara homenageia um dos maiores expoentes da arte contemporânea brasileira e mundial, Arthur Bispo do Rosário, que em meio a bordados autobiográficos e autoficções, este fabuloso artista contribuiu para diluir as frágeis fronteiras entre razão, loucura, ficção e fé.
GRUPOS DE ACESSO
Rosas de Ouro
Procurada, a agremiação destaca que o samba-enredo e o samba ainda não foram concluídos, embora as inspirações já estejam definidas: "o panteão egípcio: na crença de um povo, divindades guiam minha Rosas de Ouro".
Andaraí
Questionada, a escola de samba frisa que o samba-enredo e o samba ainda não estão totalmente prontos. No entanto, adianta que o enredo de 2019 será: "Heróis: a esperança de um povo".
São Torquato
Samba-enredo: "O Bar e o Sonho". Terra de todas as gentes, deixa quem quiser falar. A independentes vem cantar.
Chega Mais
Samba-enredo: "Contos e encantos do Amazonas": o rio da vida que banha o futuro do Brasil.
Chegou o Que Faltava