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ARTES

Veja os espetáculos selecionados para apresentações no Sônia Cabral

Estão na lista 36 eventos/espetáculos agendados para o primeiro semestre de 2019

Publicado em 

14 fev 2019 às 19:38

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 19:38

Palácio da Cultura Sonia Cabral Crédito: Edson Chagas
O teatro Sônia Cabral, localizado próximo ao Palácio Anchieta, em Vitória, vai ser palco de 36 eventos/espetáculos durante o primeiro semestre de 2019. A seleção, realizada via instrução normativa, foi feita por uma comissão de pauta, que levou em conta a relevância dos projetos, o potencial de realização de equipe, a acessibilidade e o efeito multiplicador da formação de público.
Neste ano, a quantidade de inscrições foi recorde. Das 67 propostas, 26 foram projetos de teatro, 23 de música, 12 de dança, três de audiovisual, dois de linguagens integradas e um de manifestação artístico-cultural.
Outro detalhe que chamou a atenção foi a procedência dos proponentes inscritos. Além de projetos de vários municípios do Estado, como Linhares, Guaçuí Aracruz, Anchieta e da Grande Vitória, também foram apresentados três projetos do Rio de janeiro e três vindos da Argentina.
De acordo com o administrador do Sônia Cabral, Renan Oaks, a diversidade de linguagens revela a criatividade artística produzida atualmente no Espírito Santo.
"O resultado foi bem diversificado atendendo um pouco de cada área artística. Observamos cada detalhe dos projetos e penso que o resultado foi justo, de acordo com as inscrições", destaca Oaks.
Realizada de forma voluntária, a comissão de seleção dos projetos foi formada por Ivna Messina (bailarina, professora e produtora cultural); Danilo Ferraz (músico e assessor de comunicação da secretaria de Estado da Cultura), Vinícius Fábio (músico e gerente dos espaços culturais da secretaria de Estado da Cultura) e Renan Oaks (ator e assessor técnico do teatro Sônia Cabral).
Os selecionados devem aguardar o contato da equipe do administrativo do teatro Sônia Cabral para o fechamento das datas de apresentação e também para o dia de entrega de documentos.
Proponentes e propostas selecionados:
Repertório Artes Cênicas - Loading Lab Antes do Café.
HCDC Produções Artísticas - 1º Ateliê de Dança Negra Contemporânea.
Laudeni Sales Martins - Dança Contemporânea na Maturidade.
Vitor de Azevedo Lopes - No Seu Abracinho - História da MPB para Crianças.
Luiz Carlos Cardoso Suzano Junior – Viajante.
Flávia Sangiorgi Dalla Bernardina - Corpo Sentidos.
Sabrina Marinho Abade - Formatura de Contramestre e Professores de Capoeira.
Alice Barboza Gobira - Sonora Vitória.
Eduardo Venturim Budack - L i q ü { i d } .
Cia de Dança Mitzi Martucci - Espetáculo Cavaleiro Solitário
Betas Produções ltda. me - Café Às Quatro.
Yuriê Pamella Perazzini - Moquear: Sem Receita.
Esteban Bisio - Por Una Cabeza.
Fina Produtora - O Quarto Crescente.
Esteban Bisio - A Noite Iluminada.
Espaço Cênico Produções - Paulo Freire, O Andarilho da Utopia-.
Laudeni Sales Martins - Ilha Urbana de Dança.
Gabriela Souza Moriondo Alves - Improviso Coletivo.
Gean Pierre da Silva Campos - Trio _ Show e Série.
Porto e Stein Produções Ltda. - Vírgula.
Eduardo França Neto - Forno Mental Convida.
Monique de Rocha Alves - Projeto Samba pras Moças.
Patrícia Eugênio de Souza - Show - Meu Corpo Fêmea.
Laís Durval Leite - Laís - Menina Mulher.
Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira - A Absurda Comédia de duas vidas.
Luciano Magalhães Gomes - Luciano Urbanus 100% Autoral.
Lucia Reizner – Workshop de INVESTIGAÇÃO DE Dança Cênica = corpo em partes, corpo inteiro.
Robson José de Paula - Burundanga - A Revolução do Baixo-Vente.
Marcelo Nascimento dos Reis - Lançamento do Curta “Uma Noite de Crime”
Christina Araujo de Niño - Os Saltimbancos.
Maxwuel Goldner Garcia - Os Últimos Dias de Paupéria.
Dorcas Pereira Barreto - Clara: Sambas, Boleros e Canções.
Instituto Artes Sem Limites - Around The World.
Rodrigo Novo – Rodrigo Novo.
Simone Marçal - Formemus 2019.
Porto e Stein Produções Ltda.-  Ilha do Regimento.
Processo de Seleção
O teatro Sônia Cabral recebeu uma quantidade recorde de inscrições de projetos artístico-culturais para se apresentarem no local por meio da Instrução Normativa nº 001/2019. Foram 67 propostas, número superior a todas as seleções anteriores. Após a análise da comissão 36 inscritos foram selecionados, por receberem classificação acima ou igual a 60 pontos - seguindo o item 8 do critério de seleção, que pontua e analisa as atividades inscritas.
Outro detalhe que chamou a atenção foi a procedência dos proponentes inscritos. Além de projetos de vários municípios do Estado, como Linhares, Guaçuí Aracruz, Anchieta e da Grande Vitória, também foram apresentados três projetos do Rio de janeiro e três vindos da Argentina. O processo de inscrição foi feito pelo site da Secretaria entre os dias 3 de dezembro de 2018 a 11 de janeiro deste ano.

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