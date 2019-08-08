Home
>
Cultura
>
Veja o trailer da animação de "Família Adams"

Veja o trailer da animação de "Família Adams"

Filme estreia no dia 31 de outubro deste ano

Agência Estado

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 12:26

 - Atualizado há 6 anos

Primeiras imagens da animação mostram a personagem Vandinha de "Família Adams" Crédito: Reprodução/YouTube CP

A família mais assustadora e divertida do planeta volta ao cinema em formato de animação, no filme A Família Adams, que estreia em 31 de outubro.

Recomendado para você

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Veja como receber bem amigos e familiares em uma confraternização

7 dicas para organizar a festa de fim de ano em casa

Iniciativa integra projeto cultural que leva formação artística ao sistema prisional e reforça ações de ressocialização com foco em diversidade e humanidade

Internos e internas LGBTQIA+ apresentam peça teatral em unidade prisional

Nesta quarta, 7, a Universal Pictures divulgou trailer da animação, que mostra a pequena Vandinha mostrando ser uma adolescente normal, com toda sua rebeldia. E vai provar isso ao desafia sua mãe, Mortícia, usando uma fivela de unicórnio. Direção de Conrad Vernon.

Criada por Charles Addams em 1930, a família Adams surgiu em quadrinhos e depois fez sucesso como série de TV e depois ganhou os cinemas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais