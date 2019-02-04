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Cinema

Veja novos trailers de "Vingadores: Ultimato" e "Capitã Marvel"

As imagens mostram os heróis que restaram da destruição promovida por Thanos ao final do terceiro filme

Publicado em 

04 fev 2019 às 11:14

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 11:14

Brie Larson caracterizada como a Capitã Marvel Crédito: Divulgação
A Disney lançou na noite deste domingo (3) os novos trailers de 'Vingadores: Ultimato" e "Capitã Marvel".
Os vídeos foram ao ar durante o intervalo do Super Bowl, a final da liga de futebol americano, que costuma render a maior audiência da televisão nos Estados Unidos.
No trailer de "Capitã Marvel", a super-heroína interpretada por Brie Larson aparece voando "mais alto, mais longe e mais rápido", como diz nas imagens. Entre cenas de explosão e piruetas aéreas, ela tem uma rápida interação com Nick Fury, vivido por Samuel L. Jackson. O longa estreia em 7 de março no Brasil.
Já o vídeo de "Vingadores: Ultimato" é mais soturno. O filme encerra uma tetralogia que reúne os grandes heróis da Marvel, como Capitão América, Homem-Aranha, Hulk e Homem de Ferro.
As imagens mostram os heróis que restaram da destruição promovida por Thanos ao final do terceiro filme, entre eles o Capitão América, jurando que não irão ficar inertes. A obra estreia no Brasil em 25 de abril.

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