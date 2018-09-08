Veja como foi a quarta noite do Festival de Cinema de Vitória

A designer Carla Buaiz entrega joia exclusiva do homenageado no palco do Festival Crédito: Sergio Cardoso

A atriz e cantora Zezé Motta ao lado do ator Sérgio Marone iniciaram a cerimônia da quarta noite do 25º Festival de Cinema de Vitória nesta quinta-feira (06). Um dos maiores nomes do cinema brasileiro, o produtor, fotógrafo e jornalista Luiz Carlos Barreto, o Barretão, foi homenageado no palco.

A homenagem começou com a exibição de um vídeo produzido pelo Canal Brasil, resgatando a trajetória do produtor desde os clássicos do Cinema Novo, na década de 1960, até as obras mais recentes. Conhecido pela preocupação com a realidade social do Brasil, Barretão comentou, no vídeo, sobre a relação do cinema com o cotidiano: "O cinema é uma espécie de espelho da vida. Quando a gente faz um filme no Brasil, está refletindo a vida brasileira."

Por motivos pessoais, Barretão não pôde comparecer ao FCV. Quem recebeu o Troféu Vitória em nome do homenageado foi o cineasta Luiz Carlos Lacerda, amigo de Barreto.

Ainda no palco, Luis Carlos Lacerda recebeu também das mãos da designer capixaba Carla Buaiz uma joia exclusiva feita para Barretão. A designer criou um pingente ouro amarelo com detalhes em ouro branco em formato de claquete, acessório símbolo do cinema e indispensável nos bastidores das gravações de filmes, novelas, seriados. A peça leva as iniciais de Barretão e a data da homenagem feita pelo 25º FCV.

Oswaldo Montenegro fala sobre seu longa no palco do Teatro Crédito: Sergio Cardoso

Depois da homenagem, os realizadores dos curtas e longas da noite subiram no palco para apresentar seus filmes. Destaque para a presença do Oswaldo Montenegro, músico de carreira nacional e internacional reconhecida, foi apresentar seu novo filme A Chave do Vale Encantado que integra a 8ª Mostra Competitiva de Longas-Metragens. Filmado entre novembro e dezembro de 2017, A Chave do Vale Encantado foi um sonho alimentado pelo diretor, que afirmou que já desejava realizar o longa há 20 anos. Oswaldo Montenegro já dirigiu outros três filmes: Léo e Bia (2010), Solidões (2013) e O Perfume da Memória (2016).

NOITE DE SEXTA

E hoje, 7 de setembro, feriado, a noite promete muito agito no Teatro Carlos Gomes. A apresentação da noite ficará por conta do ator e cantor Maurício Mattar e do galã Alex Reis, ator que ficou famoso pela participação na comédia Muita Calma Nessa Hora, de Bruno Mazzeo, além de integrar os seriados Conto ou Não Conto?, da TV Globo, e do divertido Adorável Psicose, do Canal Multishow.

Sessão lotada na quarta noite Crédito: Sergio Cardoso

E depois das sessões, tem pocket-show (voz, violão e percussão) Atendendo a Pedidos da cantora Zezé Motta. No show, ela revisita a carreira de 40 anos, marcada por canções como os clássicos Trocando em Miúdos (Chico Buarque e Francis Hime) e Pecado Original (Caetano Veloso), além de faixas compostas especialmente para ela por Rita Lee, Roberto Carlos, Luiz Melodia, Moraes Moreira, entre outros artistas que figuram ao longo de seus 14 discos gravados.