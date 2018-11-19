Veja a programação desta semana do Festival de Música Erudita do ES

Orquestra Jovem da Fames Crédito: Festival de Música Erudita/Divulgação

Até o próximo sábado (24), Vitória e Vila Velha vão receber as cinco últimos apresentações do 6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo. Dentre os destaques, está o encerramento do evento, que terá o Ensemble, de São Paulo, como atração principal. Trata-se de núcleo musical formado por músicos do Quarteto de Cordas de São Paulo, que vai se apresentar com obras do período pré-clássico até o atual.

Segundo o diretor-geral do festival, Tarcísio Santório, as apresentações estão prometendo juntar bastante público que se interessa pelo assunto, até por esta ser a última semana de programação desta edição do evento. Ao todo, foram mais de 20 apresentações itinerantes e no Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, que brindaram as composições clássicas da história da música.

Tarcísio destaca que as apresentações também foram bem prestigiadas em 2018 e que dão um gás para que as próximas produções sigam com o mesmo rigor na seleção das atrações. Para ele, nesta semana, além do paulista Ensemble, chama a atenção a apresentação desta terça-feira (20), que será em homenagem ao Mês da Consciência Negra. "Será um repertório especialmente preparado para a data, que vai homenagear Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência e luta, em quatro atos", adianta.

Ensemble, de São Paulo Crédito: Festival de Música Erudita/Divulgação

Confira a programação da última semana do 6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo:

TERÇA-FEIRA (20)

Concertos especiais: Homenagem a Zumbi dos Palmares em Quatro Atos

Direção artística de Kiussam de Oliveira

Local: Teatro Carlos Gomes (Praça Costa Pereira, 132, Centro de Vitória)

Horário: 20h

Classificação: 10 anos

QUARTA-FEIRA (21)

Concerto itinerante: Duo Piano & Cello

Local: Casa de Repouso Aconchego (R. Guatemala, 64, Araçás, Vila Velha)

Horário: 15h

Classificação: 10 anos

QUINTA-FEIRA (22)

Duo Piano & Cello

Local: Teatro Carlos Gomes (Praça Costa Pereira, 132, Centro de Vitória)

Horário: 20h

Classificação: 10 anos

SEXTA-FEIRA (23)

Orquestra Jovem de Sopros e Percussão da Fames

Local: Teatro Carlos Gomes (Praça Costa Pereira, 132, Centro de Vitória)

Horário: 20h

Classificação: 10 anos

SÁBADO (24)

Ensemble São Paulo

Local: Teatro Carlos Gomes (Praça Costa Pereira, 132, Centro de Vitória)

Horário: 20h