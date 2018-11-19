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Última semana

Veja a programação desta semana do Festival de Música Erudita do ES

Últimos dias do festival contam com apresentação em homenagem ao Mês da Consciência Negra e do Ensemble, de São Paulo

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 19:49
Orquestra Jovem da Fames Crédito: Festival de Música Erudita/Divulgação
Até o próximo sábado (24), Vitória e Vila Velha vão receber as cinco últimos apresentações do 6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo. Dentre os destaques, está o encerramento do evento, que terá o Ensemble, de São Paulo, como atração principal. Trata-se de núcleo musical formado por músicos do Quarteto de Cordas de São Paulo, que vai se apresentar com obras do período pré-clássico até o atual.
Segundo o diretor-geral do festival, Tarcísio Santório, as apresentações estão prometendo juntar bastante público que se interessa pelo assunto, até por esta ser a última semana de programação desta edição do evento. Ao todo, foram mais de 20 apresentações itinerantes e no Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, que brindaram as composições clássicas da história da música.
Tarcísio destaca que as apresentações também foram bem prestigiadas em 2018 e que dão um gás para que as próximas produções sigam com o mesmo rigor na seleção das atrações. Para ele, nesta semana, além do paulista Ensemble, chama a atenção a apresentação desta terça-feira (20), que será em homenagem ao Mês da Consciência Negra. "Será um repertório especialmente preparado para a data, que vai homenagear Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência e luta, em quatro atos", adianta.
Ensemble, de São Paulo Crédito: Festival de Música Erudita/Divulgação
Confira a programação da última semana do 6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo:
TERÇA-FEIRA (20)
Concertos especiais: Homenagem a Zumbi dos Palmares em Quatro Atos
Direção artística de Kiussam de Oliveira
Local: Teatro Carlos Gomes (Praça Costa Pereira, 132, Centro de Vitória)
Horário: 20h
Classificação: 10 anos
QUARTA-FEIRA (21)
Concerto itinerante: Duo Piano & Cello
Local: Casa de Repouso Aconchego (R. Guatemala, 64, Araçás, Vila Velha)
Horário: 15h
Classificação: 10 anos
QUINTA-FEIRA (22)
Duo Piano & Cello
Local: Teatro Carlos Gomes (Praça Costa Pereira, 132, Centro de Vitória)
Horário: 20h
Classificação: 10 anos
SEXTA-FEIRA (23)
Orquestra Jovem de Sopros e Percussão da Fames
Local: Teatro Carlos Gomes (Praça Costa Pereira, 132, Centro de Vitória)
Horário: 20h
Classificação: 10 anos
SÁBADO (24)
Ensemble São Paulo
Local: Teatro Carlos Gomes (Praça Costa Pereira, 132, Centro de Vitória)
Horário: 20h
Classificação: 10 anos

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