Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até 6 de janeiro

Veja a programação de shows do Brilho de Natal de Domingos Martins

Atração que brinda o Natal na região Serrana do Espírito Santo terá eventos até o dia 6 de janeiro

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 16:58
Apresentação durante a programação do Brilho de Natal de Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo; evento atrai milhares de turistas e capixabas todos os anos Crédito: PMDM/Reprodução
Quem passar pela região Serrana do Espírito Santo, neste fim de ano, não pode deixar de conferir o Brilho de Natal de Domingos Martins que, inclusive, já é dos eventos mais esperados pelos capixabas no calendário cultural do Estado. Neste ano, milhares de lâmpadas compõem o cenário natalino que será palco da Vila do Papai Noel e da Praça Doutor Arthur Gerhardt.
Até o dia 6 de janeiro, a Prefeitura de Domingos Martins (PMDM) prevê que serão feitos inúmeros shows de dança e apresentações de artistas para celebrar as festividades do fim do ano. Diferente das edições anteriores, para visitação da Vila do Papai Noel será cobrada entrada para que o evento se torne sustentável. Para entrar no local, o ingresso é de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada).
Além das atrações que já são montadas na cidade, neste ano o evento contará com um trenó virtual do Papai Noel que promete uma visita emocionante à cidade do bom velhinho. O brinquedo comporta viagens com até 10 pessoas e usa óculos de realidade virtual para proporcionar uma experiência diferente aos participantes. Para o trenó, é cobrada entrada de R$ 20 (exceto às quartas-feiras, dia com entrada de graça no brinquedo).
PROGRAMAÇÃO
28 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)
20h: Eden Especial de Natal
7 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)
19h: Abertura do Brilho de Natal de Paraju
8 DE DEZEMBRO (SÁBADO)
19h: Abertura do Brilho de Natal de Rapadura
19h: Abertura do Brilho de Natal de Perobas
9 DE DEZEMBRO (DOMINGO)
19h: Abertura do Brilho de Natal de Ponto Alto
19 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)
20h: Eden Especial de Natal
22 DE DEZEMBRO (SÁBADO)
12h: Gercino Lima
13h: Grupo de Danças de Paraju
14h: Grupo Hügelmanner Plattler
15h: Grupo Fauhan - Vila Pavão
16h: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal Itinerante
17h: Coral Ecumênico Nosso Tom - Afonso Claudio
18h: Coral Viva Você SEDU
20h: Chegada da Mamãe Noel; Reexibição do videomapping no Centro Cultural Imperador
20h30: Quarteto Camerata SESI
22h30: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal
23 DE DEZEMBRO (DOMINGO)
14h: Grupo Emoções
15h: Grupo GranelloGiallo
16h: Grupo Caminhos Santa Maria de Jetibá
17h: Orquestra de Violões Bom Pastor
18h: Coro da Igreja Batista Domingos Martins
19h: Coral São Marcos da Igreja Luterana de Rapadura
20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho
21h: ACORDES - Melgaço
27 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)
19h: Sorteio da Campanha Natal Premiado - Associação Comercial e Empresarial de Domingos Martins
31 DE DEZEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)
20h: Forró Agitação
23h: Jackson Lima
00h: Queima de fogos
01h: Encerramento
6 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h: Folia de Reis: Grupo Soído, Folia de Reis São Sebastião  Afonso Claudio e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves - Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados