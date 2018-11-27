Veja a programação de shows do Brilho de Natal de Domingos Martins

Apresentação durante a programação do Brilho de Natal de Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo; evento atrai milhares de turistas e capixabas todos os anos Crédito: PMDM/Reprodução

Quem passar pela região Serrana do Espírito Santo, neste fim de ano, não pode deixar de conferir o Brilho de Natal de Domingos Martins que, inclusive, já é dos eventos mais esperados pelos capixabas no calendário cultural do Estado. Neste ano, milhares de lâmpadas compõem o cenário natalino que será palco da Vila do Papai Noel e da Praça Doutor Arthur Gerhardt.

Até o dia 6 de janeiro, a Prefeitura de Domingos Martins (PMDM) prevê que serão feitos inúmeros shows de dança e apresentações de artistas para celebrar as festividades do fim do ano. Diferente das edições anteriores, para visitação da Vila do Papai Noel será cobrada entrada para que o evento se torne sustentável. Para entrar no local, o ingresso é de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada).

Além das atrações que já são montadas na cidade, neste ano o evento contará com um trenó virtual do Papai Noel que promete uma visita emocionante à cidade do bom velhinho. O brinquedo comporta viagens com até 10 pessoas e usa óculos de realidade virtual para proporcionar uma experiência diferente aos participantes. Para o trenó, é cobrada entrada de R$ 20 (exceto às quartas-feiras, dia com entrada de graça no brinquedo).

PROGRAMAÇÃO

28 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)

20h: Eden Especial de Natal

7 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

19h: Abertura do Brilho de Natal de Paraju

8 DE DEZEMBRO (SÁBADO)

19h: Abertura do Brilho de Natal de Rapadura

19h: Abertura do Brilho de Natal de Perobas

9 DE DEZEMBRO (DOMINGO)

19h: Abertura do Brilho de Natal de Ponto Alto

19 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)

20h: Eden Especial de Natal

22 DE DEZEMBRO (SÁBADO)

12h: Gercino Lima

13h: Grupo de Danças de Paraju

14h: Grupo Hügelmanner Plattler

15h: Grupo Fauhan - Vila Pavão

16h: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal Itinerante

17h: Coral Ecumênico Nosso Tom - Afonso Claudio

18h: Coral Viva Você SEDU

20h: Chegada da Mamãe Noel; Reexibição do videomapping no Centro Cultural Imperador

20h30: Quarteto Camerata SESI

22h30: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal

23 DE DEZEMBRO (DOMINGO)

14h: Grupo Emoções

15h: Grupo GranelloGiallo

16h: Grupo Caminhos Santa Maria de Jetibá

17h: Orquestra de Violões Bom Pastor

18h: Coro da Igreja Batista Domingos Martins

19h: Coral São Marcos da Igreja Luterana de Rapadura

20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho

21h: ACORDES - Melgaço

27 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

19h: Sorteio da Campanha Natal Premiado - Associação Comercial e Empresarial de Domingos Martins

31 DE DEZEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)

20h: Forró Agitação

23h: Jackson Lima

00h: Queima de fogos

01h: Encerramento

6 DE JANEIRO (DOMINGO)