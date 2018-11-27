Veja a programação de shows do Brilho de Natal de Domingos Martins

Quem passar pela região Serrana do Espírito Santo, neste fim de ano, não pode deixar de conferir o Brilho de Natal de Domingos Martins que, inclusive, já é dos eventos mais esperados pelos capixabas no calendário cultural do Estado. Neste ano, milhares de lâmpadas compõem o cenário natalino que será palco da Vila do Papai Noel e da Praça Doutor Arthur Gerhardt.
Até o dia 6 de janeiro, a Prefeitura de Domingos Martins (PMDM) prevê que serão feitos inúmeros shows de dança e apresentações de artistas para celebrar as festividades do fim do ano. Diferente das edições anteriores, para visitação da Vila do Papai Noel será cobrada entrada para que o evento se torne sustentável. Para entrar no local, o ingresso é de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada).
Além das atrações que já são montadas na cidade, neste ano o evento contará com um trenó virtual do Papai Noel que promete uma visita emocionante à cidade do bom velhinho. O brinquedo comporta viagens com até 10 pessoas e usa óculos de realidade virtual para proporcionar uma experiência diferente aos participantes. Para o trenó, é cobrada entrada de R$ 20 (exceto às quartas-feiras, dia com entrada de graça no brinquedo).
PROGRAMAÇÃO
28 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)
20h: Eden Especial de Natal
7 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)
19h: Abertura do Brilho de Natal de Paraju
8 DE DEZEMBRO (SÁBADO)
19h: Abertura do Brilho de Natal de Rapadura
19h: Abertura do Brilho de Natal de Perobas
9 DE DEZEMBRO (DOMINGO)
19h: Abertura do Brilho de Natal de Ponto Alto
19 DE DEZEMBRO (QUARTA-FEIRA)
20h: Eden Especial de Natal
22 DE DEZEMBRO (SÁBADO)
12h: Gercino Lima
13h: Grupo de Danças de Paraju
14h: Grupo Hügelmanner Plattler
15h: Grupo Fauhan - Vila Pavão
16h: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal Itinerante
17h: Coral Ecumênico Nosso Tom - Afonso Claudio
18h: Coral Viva Você SEDU
20h: Chegada da Mamãe Noel; Reexibição do videomapping no Centro Cultural Imperador
20h30: Quarteto Camerata SESI
22h30: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal
23 DE DEZEMBRO (DOMINGO)
14h: Grupo Emoções
15h: Grupo GranelloGiallo
16h: Grupo Caminhos Santa Maria de Jetibá
17h: Orquestra de Violões Bom Pastor
18h: Coro da Igreja Batista Domingos Martins
19h: Coral São Marcos da Igreja Luterana de Rapadura
20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho
21h: ACORDES - Melgaço
27 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)
19h: Sorteio da Campanha Natal Premiado - Associação Comercial e Empresarial de Domingos Martins
31 DE DEZEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)
20h: Forró Agitação
23h: Jackson Lima
00h: Queima de fogos
01h: Encerramento
6 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h: Folia de Reis: Grupo Soído, Folia de Reis São Sebastião Afonso Claudio e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves - Anchieta