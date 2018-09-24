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Hora de sambar

Veja a agenda de festas das escolas de samba até o Carnaval de Vitória

Na Grande Vitória, mais de 10 eventos já estão agendados, além dos ensaios semanais nas quadras das escolas de samba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 17:13

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 17:13

Imagem capturada por drone no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória de 2018 Crédito: Secundo Rezende
O carnaval é só no ano que vem, mas os tamborins já estão esquentando as quadras das escolas de samba capixabas. Daqui até o Carnaval de Vitória, previsto para acontecer no dia 5 de março de 2019, as agremiações organizam dezenas de eventos que têm o papel de divulgar o samba da agremiação, aproximar o público do enredo e angariar fundos para patrocinar parte das alegorias e adereços usados durante os desfiles no complexo Walmor Miranda, conhecido como Sambão do Povo. 
> Veja os sambas-enredo das escolas para o Carnaval de Vitória de 2019
Entre ensaios semanais, até feijoadas e moquecas são organizadas pelas escolas. O Gazeta Online fez um guia de festas e eventos que estão previstos, até o momento, para acontecer daqui até a folia capixaba. Algumas agremiações ainda devem definir datas de ensaios e outros encontros. Confira: 
MOCIDADE  UNIDA DA GLÓRIA (MUG)
Show da MUG (ensaios)
Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
Data: todos os domingos, até o Carnaval de Vitória de 2019, a partir das 20h
Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 99957-0151
Ensaio com Grupo Raça
Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)
Data: 11 de outubro (quinta-feira), a partir das 21h
Ingressos: R$ 30 (meia-entrada, 1º lote) - Vendas por meio do onticket.com.br
Mais informações: (27) 99957-0151
PEGA NO SAMBA
Ensaios da Pega no Samba
Local: Quadra da Pega no Samba (R. Doutor Amédico de Oliveira, 445, Consolação, Vitória)
Data: todas as terças-feiras, a partir das 19h30
Ingressos: entrada franca
Mais informações: (27) 98839-3495 / (27) 99629-4978
1ª Feijoada da Velha Guarda
Local: Quadra da Pega no Samba (R. Doutor Amédico de Oliveira, 445, Consolação, Vitória)
Data: 29 de setembro (sábado), a partir das 12h
Ingressos: R$ 30 - Vendas na bilheteria do local
Mais informações: (27) 98839-3495 / (27) 99629-4978
Feijoada do Pega + Lançamento dos protótipos das fantasias
Local: Quadra da Pega no Samba (R. Doutor Amédico de Oliveira, 445, Consolação, Vitória)
Data: 11 de novembro (domingo)
Ingressos: valor ainda será divulgado
Mais informações: (27) 98839-3495 / (27) 99629-4978
Moqueca do Pega
Local: Quadra da Pega no Samba (R. Doutor Amédico de Oliveira, 445, Consolação, Vitória)
Data: 16 de dezembro (domingo), a partir das 12h
Ingressos: valor ainda será divulgado
Mais informações: (27) 98839-3495 / (27) 99629-4978
INDEPENDENTE DE BOA VISTA
Ensaios da Boa Vista
Local: Quadra da Boa Vista (R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica)
Data: todas as sextas-feiras, a partir das 22h (sem data prevista para começar)
Ingressos: R$ 10 (antecipado); R$ 15 (na hora) - Vendas na bilheteria do local
NOVO IMPÉRIO
Novo Império convida Piedade e Pega no Samba
Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
Data: 30 de setembro (domingo), a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
Samba da diversidade
Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
Data: 7 de outubro (domingo), a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
Apresentação dos destaques imperianos
Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
Data: 21 de outubro (domingo), a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
Novo Império convida MUG e Jucutuquara
Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)
Data: 27 de outubro (domingo), a partir das 18h
Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local
UNIDOS DE JUCUTUQUARA
Ensaios da Jucutuquara
Local: Mercado São Sebastião (Av. Paulino Muller, s/n, Vitória)
Data: todos os domingos, a partir das 18h
Ingressos: entrada franca (até 19h); R$ 10 (a partir das 19h) - Vendas na bilheteria do local
Feijoada da Nação
Local: Recreio dos Olhos (Av. Cel. José Martins Figueiredo, Vitória)
Data: 21 de outubro (domingo), a partir das 12h
Ingressos: R$ 40 (1º lote) - Vendas por meio do superticket.com.br
IMPERATRIZ DO FORTE
Cerimônia de posse da Madrinha de Bateria
Local: Mercado São Sebastião (Av. Paulino Muller, s/n, Vitória)
Data: 5 de outubro (sexta-feira), a partir das 20h
Ingressos: entrada franca
PIEDADE
A escola não enviou a agenda de eventos e ensaios à reportagem.
GRUPO DE ACESSO
TRADIÇÃO SERRANA
Ensaio da Tradição Serrana
Local: Quadra da Tradição Serrana (R. dos Índios, 391-471, Cidade Continental Setor America, Serra)
Data: todas as segundas-feiras (a partir do dia 8 de outubro), a partir das 20h
Ingressos: entrada franca
Posse da nova diretoria, coroação da rainha e lançamento do samba-enredo
Local: Quadra da Tradição Serrana (R. dos Índios, 391-471, Cidade Continental Setor America, Serra)
Data: 21 de outubro (domingo), às 20h
Ingressos: entrada franca
ROSAS DE OURO 
A escola explica que só vai definir os eventos e calendário de ensaios após o período eleitoral.
ANDARAÍ
Procurada, a escola de samba destaca que o calendário de eventos e ensaios ainda será definido.
SÃO TORQUATO
Questionada, a agremiação garante que ainda nesta semana divulgará os eventos dos quais participará a escola.
CHEGA MAIS
Questionada, a escola diz que finalizará o calendário de eventos até o fim desta semana.
CHEGOU O QUE FALTAVA
A agremiação não respondeu aos contatos feitos pela reportagem.

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