Veja a agenda de festas das escolas de samba até o Carnaval de Vitória

Imagem capturada por drone no segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória de 2018 Crédito: Secundo Rezende

Carnaval de Vitória, previsto para acontecer no dia 5 de março de 2019, as agremiações organizam dezenas de eventos que têm o papel de divulgar o samba da agremiação, aproximar o público do enredo e angariar fundos para patrocinar parte das alegorias e adereços usados durante os desfiles no complexo Walmor Miranda, conhecido como Sambão do Povo. O carnaval é só no ano que vem, mas os tamborins já estão esquentando as quadras das escolas de samba capixabas. Daqui até o, previsto para acontecer no dia 5 de março de 2019, as agremiações organizam dezenas de eventos que têm o papel de divulgar o samba da agremiação, aproximar o público do enredo e angariar fundos para patrocinar parte das alegorias e adereços usados durante os desfiles no complexo Walmor Miranda, conhecido como Sambão do Povo.

Gazeta Online fez um guia de festas e eventos que estão previstos, até o momento, para acontecer daqui até a folia capixaba. Algumas agremiações ainda devem definir datas de ensaios e outros encontros. Confira: Entre ensaios semanais, até feijoadas e moquecas são organizadas pelas escolas. Ofez um guia de festas e eventos que estão previstos, até o momento, para acontecer daqui até a folia capixaba. Algumas agremiações ainda devem definir datas de ensaios e outros encontros.

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG)

Show da MUG (ensaios)

Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)

Data: todos os domingos, até o Carnaval de Vitória de 2019, a partir das 20h

Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 99957-0151

Ensaio com Grupo Raça

Local: Quadra da MUG (R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha)

Data: 11 de outubro (quinta-feira), a partir das 21h

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada, 1º lote) - Vendas por meio do onticket.com.br

Mais informações: (27) 99957-0151

PEGA NO SAMBA

Ensaios da Pega no Samba

Local: Quadra da Pega no Samba (R. Doutor Amédico de Oliveira, 445, Consolação, Vitória)

Data: todas as terças-feiras, a partir das 19h30

Ingressos: entrada franca

Mais informações: (27) 98839-3495 / (27) 99629-4978

1ª Feijoada da Velha Guarda

Local: Quadra da Pega no Samba (R. Doutor Amédico de Oliveira, 445, Consolação, Vitória)

Data: 29 de setembro (sábado), a partir das 12h

Ingressos: R$ 30 - Vendas na bilheteria do local

Mais informações: (27) 98839-3495 / (27) 99629-4978

Feijoada do Pega + Lançamento dos protótipos das fantasias

Local: Quadra da Pega no Samba (R. Doutor Amédico de Oliveira, 445, Consolação, Vitória)

Data: 11 de novembro (domingo)

Ingressos: valor ainda será divulgado

Mais informações: (27) 98839-3495 / (27) 99629-4978

Moqueca do Pega

Local: Quadra da Pega no Samba (R. Doutor Amédico de Oliveira, 445, Consolação, Vitória)

Data: 16 de dezembro (domingo), a partir das 12h

Ingressos: valor ainda será divulgado

Mais informações: (27) 98839-3495 / (27) 99629-4978

INDEPENDENTE DE BOA VISTA

Ensaios da Boa Vista

Local: Quadra da Boa Vista (R. Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica)

Data: todas as sextas-feiras, a partir das 22h (sem data prevista para começar)

Ingressos: R$ 10 (antecipado); R$ 15 (na hora) - Vendas na bilheteria do local

NOVO IMPÉRIO

Novo Império convida Piedade e Pega no Samba

Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)

Data: 30 de setembro (domingo), a partir das 18h

Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local

Samba da diversidade

Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)

Data: 7 de outubro (domingo), a partir das 18h

Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local

Apresentação dos destaques imperianos

Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)

Data: 21 de outubro (domingo), a partir das 18h

Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local

Novo Império convida MUG e Jucutuquara

Local: Quadra da Novo Império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória)

Data: 27 de outubro (domingo), a partir das 18h

Ingressos: R$ 10 - Vendas na bilheteria do local

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Ensaios da Jucutuquara

Local: Mercado São Sebastião (Av. Paulino Muller, s/n, Vitória)

Data: todos os domingos, a partir das 18h

Ingressos: entrada franca (até 19h); R$ 10 (a partir das 19h) - Vendas na bilheteria do local

Feijoada da Nação

Local: Recreio dos Olhos (Av. Cel. José Martins Figueiredo, Vitória)

Data: 21 de outubro (domingo), a partir das 12h

Ingressos: R$ 40 (1º lote) - Vendas por meio do superticket.com.br

IMPERATRIZ DO FORTE

Cerimônia de posse da Madrinha de Bateria

Local: Mercado São Sebastião (Av. Paulino Muller, s/n, Vitória)

Data: 5 de outubro (sexta-feira), a partir das 20h

Ingressos: entrada franca

PIEDADE

A escola não enviou a agenda de eventos e ensaios à reportagem.

GRUPO DE ACESSO

TRADIÇÃO SERRANA

Ensaio da Tradição Serrana

Local: Quadra da Tradição Serrana (R. dos Índios, 391-471, Cidade Continental Setor America, Serra)

Data: todas as segundas-feiras (a partir do dia 8 de outubro), a partir das 20h

Ingressos: entrada franca

Posse da nova diretoria, coroação da rainha e lançamento do samba-enredo

Local: Quadra da Tradição Serrana (R. dos Índios, 391-471, Cidade Continental Setor America, Serra)

Data: 21 de outubro (domingo), às 20h

Ingressos: entrada franca

ROSAS DE OURO

A escola explica que só vai definir os eventos e calendário de ensaios após o período eleitoral.

ANDARAÍ

Procurada, a escola de samba destaca que o calendário de eventos e ensaios ainda será definido.

SÃO TORQUATO

Questionada, a agremiação garante que ainda nesta semana divulgará os eventos dos quais participará a escola.

CHEGA MAIS

Questionada, a escola diz que finalizará o calendário de eventos até o fim desta semana.

CHEGOU O QUE FALTAVA