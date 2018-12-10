Vaquinha de alunos de Cachoeiro vai render o lançamento de dois livros

10/12/2018 - Banestes vai patrocinar livro de crônicas após campanha promovida pela internet por estudantes de escola estadual Crédito: Assessoria Banestes

Tudo começou com a professora Maria Gabriela Verediano ligando depois da meia-noite para o professor Romulo Farias. As pessoas precisam ler o que nossos alunos escrevem. Olha esse texto! Vamos fazer um livro dos alunos!. Romulo comprou a ideia. Outros três professores se movimentaram e mais de 60 alunos participaram do projeto "Livro é Lugar de Fala" para lançar um livro de crônicas.

A partir daí, Maria Gabriela e a colega Lina Fregonassi deram oficinas literárias para os alunos no contraturno, sem receber por isso. A adesão foi enorme, e mesmo quem não gosta de escrever entrou na história. Há alunos que desenham, outros fazem vídeos, tiram fotos para divulgar o projeto, vendem rifas, vendem cachorro-quente, convencem a mãe a pedir dinheiro aos amigos.

A aluna Jamilly Couto conta que a experiência de arrecadar o dinheiro e escrever o livro uniu os alunos e aumentou o amor pela escola. "A gente acabou criando um elo com a escola, todo mundo começou a se ajudar de uma forma que no começo eu até estranhei, depois pensei 'que legal!'", conta, e destaca: "depois do projeto, muitas pessoas que, às vezes, não liam começaram a se interessar em ler".

Vaquinha





Alunos e professores iniciaram então um processo de financiamento coletivo e conseguiram arrecadar mais de R$ 11 mil reais em doações pela internet. O valor foi alcançado em menos de 40 dias, e a campanha chamou a atenção do poder público: o Banestes resolveu patrocinar o projeto.

O anúncio ocorreu na última quinta-feira (06), no auditório do colégio Polivalente Aquidabã, em Cachoeiro de Itapemirim. A cerimônia teve a presença do secretário de educação do Estado, Haroldo Rocha, e da secretária de comunicação do Estado, Andréia Lopes.

Andréia emocionou a plateia ao dizer para os alunos que começou como eles, sendo uma aluna de escola pública em Cachoeiro de Itapemirim e com o apoio de uma professora. Segundo a secretária, foi o amor pela escrita que a levou ao jornalismo, e isso mudou a vida dela. "Me vi na história de vocês", contou.

Andrea soube do projeto por uma prima, Haroldo soube do projeto pelo filho dele. Os dois contaram que conversaram com Michel Sarkis, diretor-presidente do banco, que fez o anúncio:

"A mobilização de vocês é inspiradora. Não apenas em função da importância da leitura e da dedicação à escrita, mas também pelo lado empreendedor de todos os envolvidos no projeto. É por isso que apoiamos essa iniciativa com a entrega de R$ 15 mil. Mas queremos que vocês firmem um compromisso com a gente de conquistar o objetivo inicial do projeto, de arrecadar até dezembro os R$ 15 mil, e usem o valor entregue pelo Banco para custear a publicação de outro livro, incentivando ainda mais essa mobilização tão bonita".