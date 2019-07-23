Valquíria será primeira super-heroína LGBT da Marvel em filme

Publicado em 23 de julho de 2019 às 11:20
O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, disse durante a Comic-Con 2019 de San Diego, na Califórnia, que a super-heroína Valquíria será a primeira personagem LGBT da produtora.
Interpretada por Tessa Thompson, ela aparecerá no filme Thor: Love and Thunder (Thor: Amor e Trovão, em tradução livre) com estreia mundial prevista para 5 de novembro de 2021.
"Resta ver como isso impactará a história com o nível de representatividade que vocês vão encontrar em todos os nossos filmes, não só em Thor 4", falou Feige ao site io9.
Thor: Love and Thunder mostrará a ascensão da personagem Jane Foster, versão feminina do deus do trovão, interpretada por Natalie Portman.
O foco na diversidade não é surpresa no universo Marvel, uma vez que o alto escalão da empresa declara publicamente a importância da inclusão de diferentes grupos sociais em suas histórias.
Na pré-estreia de Capitã Marvel, em março deste ano, a produtora cinematográfica da marca, Victoria Alonso, falou que o mundo está preparado para abraçar a diversidade, e a Marvel precisa acompanhar isso para não ficar para trás.
"Nossa audiência é global e inclusiva. Se não acelerarmos a pluralidade, nós não teremos sucesso", afirmou à Variety.
