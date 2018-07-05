Vai ter terror no Festival de Cinema de Vitória. Confira a lista

Principal evento da área no Estado, o Festival de Cinema de Vitória chega à 25ª edição neste ano reforçando a responsabilidade de manter a Capital no circuito cinematográfico nacional.

Realizado entre os dias 3 e 8 de setembro, no Teatro Carlos Gomes e no Cine Metrópolis, o festival terá desta vez 11 mostras competitivas, com a exibição de 81 filmes de vários gêneros e formatos, produzidos em todas as regiões do país (confira a lista na página 7). Todas as exibições têm entrada gratuita.

Do total selecionado estão 24 produções de São Paulo, 17 do Rio de Janeiro, 15 do Espírito Santo, cinco de Minas Gerais, cinco da Bahia, quatro de Pernambuco e três do Distrito Federal. Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará têm dois representantes cada. Amazonas e Paraná, um.

Ainda integram a programação lançamentos, oficinas, debates, premiação e homenagens ao ator e artista plástico capixaba Cláudio Tovar e ao produtor, fotógrafo e jornalista Luiz Carlos Barreto.

PRATA DA CASA

Entre os concorrentes da 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas está o filme A Mata Negra, quinta produção do diretor capixaba Rodrigo Aragão. Será o lançamento do longa em casa, já que até então o terror fora exibido somente durante o Fantaspoa, festival dedicado apenas a filmes do gênero fantástico, realizado em maio, em Porto Alegre.

Com Jackson Antunes, Francisco Gaspar e Clarissa Pinheiro no elenco, a trama traz a história de uma jovem sonhadora que quer trazer seu amor de volta à vida. A mulher encontra o Livro Perdido de Cipriano, repleto de escritos sobre magia negra. A publicação oferece poderes, mas também traz riscos a todos que cercam a jovem.

GORE

Como todas as produções de Aragão, A Mata Negra traz uma pegada gore, com representações gráficas de sangue e violência gráfica. Priorizando o uso de efeitos especiais, de figurino e maquiagem, filmes deste subgênero do terror se concentram em apresentar a vulnerabilidade do corpo humano e na forma teatral de mutilação.

Todos eles (filmes) são parte de um mesmo universo. Brinco com essa fantasia usando um pouco de elementos locais, brincando com a história do Espírito Santo. Acho que o mais importante é criar esse universo, essa fantasia em solo capixaba. São filmes que se completam, diz Rodrigo, se referindo aos trabalhos anteriores.

O diretor ressalta que o gênero ainda é muito pouco produzido no país, mas ainda assim considera que o terror brasileiro vive um momento sem precedentes, com produções de filmes com muita qualidade.

Ainda é algo muito recente na produção brasileira. Precisamos produzir ainda mais, melhorar ainda mais para que o público descubra esse tipo de filme. Sabemos que há interesse da plateia, já que há filmes de terror que são sucesso de bilheteria por aqui, salienta.

Neste ano, Aragão trabalhou como técnico de efeitos especiais em O Doutrinador, produção baseada na série de quadrinhos homônima. Dirigido por Gustavo Bonafé, o filme custou R$ 8 milhões e tem previsão de estreia para 2019.

Foi extremamente importante ver uma produção de padrão A brasileiro. Bem legal ver o nível de profissionalismo e trazê-lo para aplicar no cinema capixaba, conta.

A nova experiência se reflete no próximo filme de Rodrigo, Cemitério das Almas Perdidas, já no quarto mês de pré-produção. O longa conta a história de um grupo de jesuítas que vêm para o Estado e recebem a maldição de uma tribo indígena. Escravos, índios e vampiros  estes até então inéditos nos trabalhos do diretor  completam a trama, com lançamento previsto para o ano que vem.

Confira os filmes selecionados

22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragens

BR-3, de Bruno Ribeiro (FIC, 23, RJ, 2018)

Tentei, de Laís Melo (FIC, 15, PR, 2017)

Alma Bandida, de Marco Antônio Pereira (FIC, 15, MG, 2018)

Você, morto, de Raphael Araújo (FIC, 19, ES, 2018)

Entre pernas, de Ayla de Oliveira (FIC, 20, PE, 2018)

Cravo, Lírio e Rosa, de Maju de Paiva (RJ, 20, FIC, 2018)

Maria, de Elen Linth e Riane Nascimento (DOC, 17, AM, 2017)

Braços Vazios, de Daiana Rocha (FIC, 16, ES, 2017)

Maré, de Amaranta César (FIC, 22', BA, 2018)

Terra Vermelha - ou o perigo da história única, de Carlos Queiroz (DOC, 7, ES, 2018)

Estamos todos aqui, de Chico Santos e Rafael Mellim (FIC, 19, SP, 2017)

Peripatético, de Jéssica Queiroz (FIC, 15, SP, 2017)

Apenas o que você precisa saber sobre mim, de Maria Augusta V. Nunes (FIC, 15', SC, 2017)

Da curva pra cá, de João Oliveira (FIC, 19, ES, 2018)

Vaca Profana, de René Guerra (FIC, 14, SP, 2017)

Esperando o sábado, de Erica Sansil (DOC, 14, RJ, 2017)

19º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Dia das Nações, de Iuli Gerbase (FIC, 12',RS, 2017)

8 Patas, de Fabrício Eduardo Rabachin (ANI, 2'25'', SP, 2017)

O Menino Leão e a Menina Coruja, de Renan Montenegro (FIC, 16´, DF, 2017)

A Formidável Fabriqueta de Sonhos, de Tiago Ribeiro (ANI, 7'36'', PA, 2017)

Pobre Yurinho, de João Ademir (FIC, 14'54'', RJ, 2018)

Meu Melhor Amigo, de Laly Cataguases (ANI, 14', MG, 2018)

O Espírito do Bosque, de Carla Saavedra (FIC, 15', SP, 2017)

8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas

A Mata Negra, de Rodrigo Aragão (FIC 9921, ES, 2018)

Pastor Cláudio, de Beth Formaggini (DOC, 7607, RJ, 2017)

Neville DAlmeida - Cronista da Beleza e do Caos, de Mario Abbade (DOC, 10620, RJ, 2018)

O Vale Encantado, de Oswaldo Montenegro (FIC, 8943, RJ, 2018)

Diante dos Meus Olhos, de André Felix (DOC, 81, ES, 2018)

Cidade dos Piratas, de Otto Guerra (ANI, 8907, SP, 2018)

8ª Mostra Quatro Estações

Armário, de Marina Pontes (DOC, 3', BA, 2018)

Lésbica, de Marina Pontes (EXP, 5, BA,2018)

Netuno, de Daniel Nolasco (FIC, 17', GO, 2017)

Azul Vazante, de Júlia Alquéres (FIC, 16, SP, 2018)

Sam, de Miguel Moura e Julia Souza (FIC, 9, RJ, 2017)

Inconfissões, de Ana Galizia (DOC, 21, RJ, 2017)

Yomango, de Alexandre Guerra e Rafaela Uchôa (FIC, 12, BA, 2018)

7ª Mostra Foco Capixaba

A mulher do treze, de Rejane Kasting Arruda (FIC, 17, ES, 2017)

Água Viva, de Bárbara Ribeiro (DOC, 13, ES, 2018)

A hidra de Pilares, de Lucas Bonini (FIC, 11, ES, 2018)

Meninas, de Ana Murta e André Erlich Lucas (FIC, 10, ES, 2017)

Rio das lágrimas secas, de Saskia Sá (DOC, 25, ES, 2018)

7ª Mostra Corsária

Os que se vão, de Clarissa Campolina e Luiz Pretti (EXP, 23', MG, 2018)

Atalanta, de Rúbia Mércia (FIC, 11', CE, 2017)

Boca de Loba, de Bárbara Cabeça (FIC, 19', CE, 2018)

Wide awake, de Rafael de Almeida (EXP, 7, GO, 2018)

A flor azul, de Roger Gomes Ghil (DOC, 15, RJ/ES, 2018)

A ilha do farol, de Jo Sefarty e Mariana Kaufman (FIC, 22, RJ, 2017)

Domingo, de Henrique do Carmo (EXP, 5, ES, 2017)

Materializações Luminosas, de Victor Neves (DOC, 17, ES, 2018)

Os suspiros primários, de Jucélio Matos (EXP, 20, PE, 2017)

Bup, de Dandara de Morais (EXP, 7, PE, 2018)

5ª Mostra Outros Olhares

Se você contar, de Roberta Fernandes (DOC, 29, ES, 2017)

Ainda não, de Julia Leite (FIC, 21, SP, 2017)

Carne, de Mariana Jaspe (FIC, 10', RJ, 2018)

De volta para o passado, de Diego de Jesus (DOC, 13, ES, 2018)

Cana, de Giovani Beloto (FIC, 15, SP, 2017)

3ª Mostra Mulheres no Cinema

MC Jess, de Carla Villa-Lobos (FIC, 20, RJ, 2018)

(Ex)posta, de Ana Júlia Carvalheiro (DOC, 10, SP, 2018)

Fechadura, de Caroline Lucena e Ana Carolina Resende (FIC, 6, DF, 2017)

Fofa, de Flora Pappalardo (FIC, 13, SP, 2018)

Em busca de Lélia, de Beatriz Vieirah (DOC, 15, BA, 2017)

3ª Mostra Cinema e Negritude

Maria, de Vinicius Campos (FIC, 12', SP, 2018)

Onde você ancora seus silêncios?, de Charlene Bicalho (EXP, 3', ES, 2017)

Eu sou o super-homem, de Rodrigo Batista (FIC,19',SP, 2017)

Òpárá de òsún: quando tudo nasce, de Pâmela Peregrino (ANI ,4',BA, 2018)

Algum romance transitório, de Caio Casagrande (FIC,15', RJ, 2017)

Quem perdeu o telhado em troca recebe as estrelas, de Henrique Zanoni (FIC, 14', SP, 2017)

2ª Mostra Nacional de Videoclipes

A Cidade, de Artur Miranda (04, RJ, 2017, performance de Cícero & Albatroz)

É com Jabá, de André Wofchuk (03, RS, 2017, performance de Tonho Crocco)

Desencontro, de Jackson Abacatu (03, MG, 2018, performance de Aqueles que não sabem de nada)

La Dôtu Lado, de Eduardo Zunza (04, MG, 2018, performance de Coladera)

Frio, de Marina Lima (05, DF, 2017, performance de San Lunes)

Mistérios, de Eduardo Chistofoli (04, RS, 2017, performance de Leandro)

Samurai do Rap, de Marcos Antônio Rodrigues (03, ES, 2018, performance de Adikto)

Cherry Blossom, de Junior Batista (04, ES, 2017, performance de Solveris)

Imagem, de Artur Miranda (04, RJ, 2017, performance de Mahmundi)

Contém Glúten, de Tati Rabelo & Rod Linhales (04, ES, 2018, performance de Fepaschoal)

Mulher do Fim do Mundo, de Paula Gaitán (05, RJ, 2017, performance de Elza Soares)

1ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental

Plantae, de Guilherme Gehr (ANI, 10, RJ, 2017)

Rio das lágrimas secas, de Saskia Sá (DOC, 25, ES, 2018)

O Sonho de Eder, de Sofia Amaral (DOC, 13, SP, 2018)

Entre Marés, de Anna Andrade (DOC, 20, PE, 2018)

Sessão Especial - Filmes convidados pelo 25º Festival de Cinema de Vitória (fora de competição)





Boca de Fogo, de LUCIANO PÉREZ FERNÁNDEZ (DOC, 9', RJ, 2017)





Nova Iorque, de Leo Tabosa (FIC, 24', PE, 2018)



