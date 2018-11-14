Urublues comemora 30 anos com show em Vila Velha

Foi durante uma brincadeira nas dependências da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mais especificamente em uma sala do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), que nasceu o Urublues. O ano era 1988, e quatro jovens rapazes aproveitavam o contraturno da graduação para treinar alguns acordes de blues nas salas da universidade.

A onda ia na contramão do que tocava nas rádios, já que o terreno era mais fértil para ritmos mais populares como a lambada. A despeito disso, o Urublues marcou época, e chegou a dividir espaço na universidade mais tarde com o Lordose Pra Leão.

Agora, para celebrar os 30 anos, Caubi Figueiredo (vocais), Vaner e Vagner Simonassi (bateria e guitarra) e Rafael Nader (baixo) preparam-se para subir ao palco do Beer Blues Festival, realizado no Shopping Boulevard Vila Velha, com um show comemorativo.

As três décadas de jornada e cerca de 1.000 apresentações renderam ao quarteto uma infinidade de histórias para contar, além de amizades, parcerias musicais e reconhecimento pelo trabalho. Em duas vezes, uma em 1995 e outra em 2006, a banda abriu o show do ícone Celso Blues Boy,. Além disso, também foi pioneira na gravação de um CD no Estado, quando o mais comum no mercado ainda era o LP.

Começamos com um trabalho autoral, era algo difícil de fazer. Insistimos e conseguimos segmentar um público. Vivemos um movimento efervescente na cena capixaba e entramos numa sintonia com o momento musical do fim dos anos 1980, fazendo com que as pessoas conhecessem nossas músicas, relembra Caubi.

O sucesso e a regularidade do grupo, para o vocalista, se devem ao profissionalismo e ao zelo com as produções. Embora nunca tenhamos vivido de música, sempre mantivemos um padrão profissional, com rotina de ensaios, músicas com arranjos trabalhados, lançamos o primeiro disco em 1992, o segundo, Fluido, em 2001. Nunca vivemos algo hermético, fechado, salienta.

Para a apresentação desta sexta-feira, o quarteto prepara um setlist de valorização ao trabalho autoral, para fazer jus à carreira. Estarão no repertório músicas como Festa no Céu, escrita por Alexandre Lima e Carlos Papel e gravada pelo grupo, Chegou a Hora e Olhos Vidrados.

Fazemos esse trabalho por prazer, diversão, amor e realização pessoal. Ficamos muito felizes por fazer parte dessa história toda, um movimento rico em criatividade. Se pudéssemos voltar, faríamos tudo de novo, para deixar esse lugar marcado na música capixaba, conclui Caubi.

Confira a programação do Beer Blues Festival

Local: Estacionamento A do Shopping Boulevard Vila Velha. Avenida Jones dos Santos Neves, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Entrada gratuita.

Informações: (27) 2233-5000.

15/11  Quinta-feira

16h  Abertura

17h  Hang Blues

19h  Like A Boss

21h  Explosion Blues - Gustavo Andrade & Jeferson Gonçalves

16/11  Sexta-feira

16h - Abertura

17h  Fames Dixieland

19h  Urublues 30 Anos

21h  Facção Caipira

17/11  Sábado

16h - Abertura

17h  Blues Experience

19h  Salsa Brezinski e Agência de Viagem

21h  Saulo Simonassi

18/11  Domingo

16h - Abertura

17h  Chubby's Blues Band