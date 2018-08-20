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Espetáculo

'Uma Linda Mulher' estreia na Broadway e Julia Roberts prestigia peça

A atriz compareceu à estreia do musical em Nova York

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 12:07
Uma Linda Mulher, o clássico filme dos anos 1990, acaba de ganhar uma adaptação musical que está em cartaz na Broadway. Estrelado pela dupla Julia Roberts e Richard Gere, a produção fez sucesso e hoje é considerado um dos filmes mais aclamados de comédia romântica.
No musical, Samantha Barks assume o papel de Vivian Ward, uma prostituta de Hollywood que conquista o coração do empresário Edward Lewis, interpretado por Andy Karl. "Foi tão difícil assistir [ao filme] porque é uma performance tão linda e icônica", explicou a atriz em entrevista à Variety.
Na última quinta-feira, 16, a peça estreou na Broadway e a própria Julia Roberts estava na plateia prestigiando os atores. Após a apresentação, a atriz foi aos bastidores conversar com o elenco. "Ela apenas me abraçou por um minuto e não nos largamos. Ela foi tão solidária e animada com o que estávamos fazendo", comenta Samantha.
Pretty Woman: The Musical está em cartaz na Broadway, famosa avenida de Nova York que abriga teatros e superproduções musicais.

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