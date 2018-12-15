Um tributo ao poder do canto em álbum do capixaba Edivan Freitas

O novo álbum do capixaba Edivan Freitas é uma ode ao canto. Dança da Fala, segundo disco da carreira de Edivan, que será lançado no dia 17 de dezembro, em show Centro Cultural Frei Civitella, em Cariacica, é um tributo à história do cantor e compositor com sua canção e o seu violão. Produzido por Rodolfo Símor, o disco traz dez canções de autoria de Edivan, que recrutou a percussão de Edu Szajnbrum e o acordeon de Chico Chagas para completar o time.

Gravei com o Edu pela primeira vez. Ele, junto comigo, é a alma deste disco. A cada sessão a gente saía em um estado de puro ludismo. Tive um mergulho nesse disco maior do que no meu primeiro álbum, Andante, lançado em 2011, que era algo com mais programações, samples e loopings, conta Edivan.

Dança que Fala é um álbum orgânico e acústico em que reinam a voz, o violão e a percussão. Composta há cinco anos, a faixa-título foi o ponto de partida. Edivan divide os vocais dela com um grande ídolo, o compositor e cantor capixaba Zé Renato, que foi integrante do Grupo Boca Livre e que teve suas composições gravadas por grandes artistas nacionais como Zizi Possi, Lulu Santos e Nana Caymmi.

Sou absolutamente fã do Zé Renato. Eu ouço suas músicas desde a década de 1990. Eu disse que ele é uma das grandes vozes masculinas da música brasileira, à altura de Orlando Silva e Milton Nascimento. Foi uma realização pra mim. Deixei claro pra ele em um clima de tietagem mesmo, brinca.

INSPIRAÇÃO

Wanderson Lopez toca o violão de oito cordas e acompanha o violão de Edivan na canção A Minha Idade de Meu Pai, composição que fala sobre envelhecer e sobre o tempo. A canção traz a reflexão de um homem que imagina como seu pai era na sua idade. Meu pai faleceu aos 47 anos. Eu tenho 46, então fiz essa canção pensando nesse cruzamento de caminhos, conta.

Outra faixa emblemática é Povo É, primeira canção lançada nas redes sociais de Edivan propositadamente no período eleitoral deste ano. A inspiração surgiu enquanto Edivan esperava na recepção de um hospital em que sua avó estava internada. Durante o vai e vem das pessoas, surgiu o insight.

Minha vó estava muito mal no hospital. Ela deixou uma história, filhos e netos. Vendo toda aquela gente passar, fiz a letra com essa ideia de reflexão de onde a gente vem. Gosto muito da frase quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai, essa é uma canção sobre isso. Neste momento por que passamos politicamente, temos que pensar para onde iremos, é o povo que determina isso, conta.

Lançamento Dança da Fala

Quando: segunda-feira (17), às 19h30.

Onde: Centro Cultural Frei Civitella. Avenida Expedito Garcia, 220, Campo Grande, Cariacica.