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TELEVISÃO

'Um Maluco no Pedaço' pode ganhar nova versão com protagonista mulher

Companhia que detém os direitos da icônica série dos anos 1990, registrou a marca 'Fresh Princess'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 16:30

Publicado em 01 de Março de 2018 às 16:30

Will Smith foi o protagonista de "Fresh Prince Of Bel Air", traduzido no Brasil pra "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Divulgação
Será que a série "Um Maluco no Pedaço" (cujo nome original é "Fresh Prince of Bel-Air") pode voltar com uma garota como protagonista? A possibilidade foi levantada quando o site norte-americano TMZ descobriu que a F.P. Trademark Holdings, companhia que detém os direitos da icônica série dos anos 1990, registrou a marca "Fresh Princess" no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos para ser utilizada em produções televisivas e mercadorias como brinquedos, mochilas e roupas.
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Isso aumentou as especulações sobre uma nova versão da série que fez muito sucesso aqui no Brasil ao ser transmitida pelo SBT. O ator Will Smith, que fez o protagonista na série original, nunca escondeu o desejo de retomar o projeto e os fãs sempre perguntam sobre o assunto quando ele posta alguma foto com o elenco da série.
O TMZ também descobriu que na renovação da marca "Fresh Prince of Bel-Air" a categoria de brinquedos foi incluída na proteção, o que aumentou rumores sobre a possibilidade de um desenho da série ser criado também.

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