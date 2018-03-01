'Um Maluco no Pedaço' pode ganhar nova versão com protagonista mulher

Will Smith foi o protagonista de "Fresh Prince Of Bel Air", traduzido no Brasil pra "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Divulgação

Será que a série "Um Maluco no Pedaço" (cujo nome original é "Fresh Prince of Bel-Air") pode voltar com uma garota como protagonista? A possibilidade foi levantada quando o site norte-americano TMZ descobriu que a F.P. Trademark Holdings, companhia que detém os direitos da icônica série dos anos 1990, registrou a marca "Fresh Princess" no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos para ser utilizada em produções televisivas e mercadorias como brinquedos, mochilas e roupas.

Isso aumentou as especulações sobre uma nova versão da série que fez muito sucesso aqui no Brasil ao ser transmitida pelo SBT. O ator Will Smith, que fez o protagonista na série original, nunca escondeu o desejo de retomar o projeto e os fãs sempre perguntam sobre o assunto quando ele posta alguma foto com o elenco da série.