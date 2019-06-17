Ufes seleciona atores para a sua primeira companhia de teatro

Em época de cortes nas leis de incentivo à produção artística em todo o pais, a informação de que a Universidade Federal do Espírito Santo está criando a sua primeira companhia de teatro soa como luz no fim do túnel, especialmente se notarmos que a instituição não conta com um curso de graduação na área.
O grupo, que será comandado pelo diretor de Artes Cênicas da Ufes, Lucas Larcher, está selecionando dez atores. As inscrições para as audições podem ser feitas pela internet, até 5 de julho. As atividades, que não contarão com remuneração para os atores, devem começar em agosto.
"É uma projeto de extensão, mas que também possibilita uma formação sólida para os atores. Será uma capacitação a partir da prática teatral", revela Larcher, complementando que, inicialmente, os selecionados focarão em suas capacidades de atuação. "Nada impede que, no futuro, ou mesmo durante as avaliações para a seleção, as aptidões técnicas dos concorrentes também sejam valorizadas. Somos um grupo aberto à experimentação".
Para participar do processo seletivo, não é necessário ter formação técnica ou experiência como ator. "Vamos avaliar mais as expressões do artista. Sua disponibilidade corporal e física e a interação com o espaço e com quem você divide o palco, também será decisiva", avalia o diretor.
PRÉ-REQUISITOS
O candidato a uma vaga na Cia de Teatro da Ufes deve preencher alguns requisitos: ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado, morar na Grande Vitória, ser maior de idade e ter disponibilidade para seguir o cronograma de ensaios e apresentações do grupo.
Os atores serão selecionados anualmente por chamada pública, de acordo com critérios estabelecidos em função do perfil dos espetáculos que serão montados e das adequações ao elenco anterior. A companhia vai se reunir para ensaios duas vezes por semana, em dias, locais e horários a serem definidos.
Lucas Larcher adianta que, inicialmente, os projetos terão como foco temas ligados ao teatro infantojuvenil, fugindo dos esteriótipos comuns à idade e propondo um novo olhar para o cotidiano do jovem.
"A criação do grupo pode ser visto como um movimento de resistência. Precisamos mostrar que o teatro tem espaço na universidade. A arte cênica deve se firmar como uma fonte de conhecimento”, complementa, afirmando que pretende realizar atividades da companhia dentro e fora da Universidade. "A ideia é experimentar princípios, procedimentos e inquietações éticas, estéticas e políticas no âmbito do fazer teatro", complementa.
SERVIÇO
Como participar: inscrições para os testes da Cia de Teatro da Ufes. Dez atores serão selecionados. Não é necessário ter formação técnica ou experiência na área. Ficha de inscrição e pré-requisitos por meio do site. Até 5 de julho.