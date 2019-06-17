Ufes seleciona atores para a sua primeira companhia de teatro

Teatro Crédito: Pixabay

Em época de cortes nas leis de incentivo à produção artística em todo o pais, a informação de que a Universidade Federal do Espírito Santo está criando a sua primeira companhia de teatro soa como luz no fim do túnel, especialmente se notarmos que a instituição não conta com um curso de graduação na área.

Lucas Larcher, está selecionando dez atores. As inscrições para as audições podem ser feitas O grupo, que será comandado pelo diretor de Artes Cênicas da Ufes,, está selecionando dez atores. As inscrições para as audições podem ser feitas pela internet , até 5 de julho. As atividades, que não contarão com remuneração para os atores, devem começar em agosto.

"É uma projeto de extensão, mas que também possibilita uma formação sólida para os atores. Será uma capacitação a partir da prática teatral", revela Larcher, complementando que, inicialmente, os selecionados focarão em suas capacidades de atuação. "Nada impede que, no futuro, ou mesmo durante as avaliações para a seleção, as aptidões técnicas dos concorrentes também sejam valorizadas. Somos um grupo aberto à experimentação".

Para participar do processo seletivo, não é necessário ter formação técnica ou experiência como ator. "Vamos avaliar mais as expressões do artista. Sua disponibilidade corporal e física e a interação com o espaço e com quem você divide o palco, também será decisiva", avalia o diretor.

PRÉ-REQUISITOS

O candidato a uma vaga na Cia de Teatro da Ufes deve preencher alguns requisitos: ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado, morar na Grande Vitória, ser maior de idade e ter disponibilidade para seguir o cronograma de ensaios e apresentações do grupo.

Os atores serão selecionados anualmente por chamada pública, de acordo com critérios estabelecidos em função do perfil dos espetáculos que serão montados e das adequações ao elenco anterior. A companhia vai se reunir para ensaios duas vezes por semana, em dias, locais e horários a serem definidos.

17/06/2019 - Lucas Larcher, Diretor de Artes Cênicas da Ufes Crédito: Facebook/@lucaslarcher

Lucas Larcher adianta que, inicialmente, os projetos terão como foco temas ligados ao teatro infantojuvenil, fugindo dos esteriótipos comuns à idade e propondo um novo olhar para o cotidiano do jovem.

"A criação do grupo pode ser visto como um movimento de resistência. Precisamos mostrar que o teatro tem espaço na universidade. A arte cênica deve se firmar como uma fonte de conhecimento”, complementa, afirmando que pretende realizar atividades da companhia dentro e fora da Universidade. "A ideia é experimentar princípios, procedimentos e inquietações éticas, estéticas e políticas no âmbito do fazer teatro", complementa.

SERVIÇO

Como participar: inscrições para os testes da Cia de Teatro da Ufes. Dez atores serão selecionados. Não é necessário ter formação técnica ou experiência na área. Ficha de inscrição e pré-requisitos inscrições para os testes da Cia de Teatro da Ufes. Dez atores serão selecionados. Não é necessário ter formação técnica ou experiência na área. Ficha de inscrição e pré-requisitos por meio do site . Até 5 de julho.