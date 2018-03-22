TV Cultura estreia programa jornalístico infantil no próximo domingo

Nathália Falcão estará no comando do "Repórter Rá Teen Bum" Crédito: Reprodução / Youtube

A TV Cultura vai estrear um programa jornalístico voltado para crianças no próximo fim de semana. Diferente da programação educativa, o "Repórter Rá Teen Bum" levará conteúdos considerados de adultos para o universo infantil.

O noticiário semanal será apresentado por Nathália Falcão a partir do próximo domingo, 25, às 16h45, e é voltado para crianças de seis a dez anos de idade.

Além de notícias, a proposta conta com análises dos temas, tudo em uma linguagem dinâmica e formato simples. Para conseguir isso, o programa aposta na presença das próprias crianças compartilhando suas experiências sobre os assuntos.

O "Repórter Rá Teen Bum" integra uma rede internacional de notícias para crianças presente em 16 países. As matérias produzidas virão de países como Nicarágua, Bolívia, Bangladesh, Holanda e África do Sul.