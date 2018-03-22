Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

TV Cultura estreia programa jornalístico infantil no próximo domingo

O noticiário semanal será apresentado por Nathália Falcão a partir do próximo domingo, 25,

Publicado em 22 de Março de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 17:16
Nathália Falcão estará no comando do "Repórter Rá Teen Bum" Crédito: Reprodução / Youtube
A TV Cultura vai estrear um programa jornalístico voltado para crianças no próximo fim de semana. Diferente da programação educativa, o "Repórter Rá Teen Bum" levará conteúdos considerados de adultos para o universo infantil.
O noticiário semanal será apresentado por Nathália Falcão a partir do próximo domingo, 25, às 16h45, e é voltado para crianças de seis a dez anos de idade.
Além de notícias, a proposta conta com análises dos temas, tudo em uma linguagem dinâmica e formato simples. Para conseguir isso, o programa aposta na presença das próprias crianças compartilhando suas experiências sobre os assuntos.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
O "Repórter Rá Teen Bum" integra uma rede internacional de notícias para crianças presente em 16 países. As matérias produzidas virão de países como Nicarágua, Bolívia, Bangladesh, Holanda e África do Sul.
Em um formato de 18 episódios, com 12 minutos de duração cada, o programa é dividido em quatro blocos: Matéria de Destaque, com a principal reportagem do dia; Gira Girou, que mostra fatos do mundo para os pequenos brasileiros; Você Viu?, com curiosidades e novidades e É Nóis, um espaço para adolescentes e crianças mostrarem seus pontos de vistas e suas realidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados