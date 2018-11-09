Turma do Pagode traz a Vitória show do disco 'Misturadin'

Os clássicos do samba e do pagode dos anos 1990 continuam mais atuais do que nunca. Prova disso é o sucesso de Misturadin, 10º álbum da carreira da Turma do Pagode, que reúne músicas de Negritude Jr. a Exaltasamba. Vitória recebe a turnê da banda no dia 14 de novembro, na Área Verde do Álvares Cabral, na segunda edição da festa Verão de BOOA.

No disco, o grupo juntou hits antigos que marcaram história entre 1990 e 2000, além de nove canções inéditas. Entre os convidados do álbum estão Péricles, Chrigor, Dodô (Pixote), Reinaldo, Netinho de Paula, Leandro Lehart e Márcio Art do Art Popular, e Belo. O primeiro single do trabalho, Cobertor de Orelha, já atingiu mais de 75 milhões de visualizações no YouTube.

Em entrevista ao Gazeta Online, Marcelinho TDP, guitarrista da banda, adianta detalhes do show em Vitória e conta mais sobre o projeto Misturadin 2, gravado no mês passado em São Paulo, e que promete repetir o sucesso de seu antecessor.

Por que decidiram gravar um álbum que mescla o novo e o velho?

Estava em alta esse lance de ouvir as músicas das antigas, dos anos 1990, e o pagode era muito forte nessa época. Apesar do grupo ter surgido em 2000, todos os integrantes tocavam na noite nos anos 1990 e por isso nossas referências são dessa época. Por isso pensamos em fazer um CD assim. Nós surgimos como um grupo da noite, tocando músicas de outros artistas, então sabemos fazer bem isso.

E como será o Misturadin 2?

Mesclamos ainda mais. Vai ter sertanejo, pagodes antigos, o rapper Rael, Gaab, que é dessa leva de funk com melodia... fizemos um verdadeiro misturadinho, sem barreiras.

Como foi a gravação dessa segunda edição?

Foi muito maior do que a primeira. Tem a participação de Fundo de Quintal, Leci Brandão, Marquynhos e Carica, ex-Sensação e Salgadinho, ex-Katinguelê. O segundo ainda nem foi lançado e já gente tem gente perguntando do terceiro.

E vocês vão mostrar alguma coisa do segundo projeto no show de Vitória?

Provavelmente ainda não vamos adiantar as coisas porque não vai ter saído. Mas tem uma grande chance de inserirmos alguma das regravações. E vamos cantar nossa nova música Sua Mãe Vai Me Amar, que lançamos esse ano e está no Misturadin 2.

É cada vez mais comum os artistas unirem os ritmos. O que acha dessa junção?

Somos super a favor porque a música brasileira é um mix. Quando você fala de música brasileira você não fala de um ritmo só. O samba é carro-chefe fora do país, mas também existe o sertanejo, o axé, o forró, o funk... No nosso segundo disco, no início dos anos 2000, já gravamos uma música com Thaíde (rapper). Então sempre acreditamos nisso.

São oito integrantes e mais de 17 anos na estrada, como é a convivência de vocês?

Por incrível que pareça é super tranquilo. A gente procura primeiro de tudo usar o respeito como base. Quanto mais a gente se respeitar mas o grupo vai durar. São tantos anos de convivência que o cara já chega e você sabe só no olhar se o cara está bem ou não. Temos pega pra capar como qualquer ser humano. Juntou duas cabeças vão surgiu ideias diferentes que não vão bater toda hora. Mas temos boa convivência a ponto de sair de férias e alguns viajarem juntos com as famílias, fazer churrasco na hora da folga com todo mundo junto.

SERVIÇO

2° VERÃO DE BOOA

Com Turma do Pagode

Quando: 14 de novembro, às 21h.

Onde: Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira,

Vitória.

Ingressos: área vip  R$ 40 (1º lote/meia); camarote  R$ 80 (2º lote/meia); lounges sob consulta. Ingressos à venda nas lojas Jaklayne Joias e Bar dos Meninos e no site Blueticket.com.br .