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MÚSICA

Tunico da Vila recebe a sambista baiana Mariene de Castro em show no ES

Apresentação será no Spírito Jazz, em Vitória, em outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 16:23

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 16:23

A cantora Mariene de Castro Crédito: Divulgação
Tunico da Vila recebe a sambista baiana Mariene de Castro para a edição de outubro do projeto "Spirito Samba". O show do filho de Martinho da Vila será realizado no dia 5 de outubro, sexta-feira, às 22 horas, no palco do Spirito Jazz na Praia do Canto, em Vitória.
O show evidencia a influência do sagrado no samba, que possui laços afetivos diretos com as religiões de matriz africana, nas obras de Martinho e de seus descendentes. Mariene de Castro, que destaca o samba de roda da Bahia em sua carreira de mais de vinte e dois anos, vai participar deste momento.
Tunico da Vila Crédito: Weverson_Costa
"A comadre Mariene e eu temos em comum a bandeira de reverenciar a cultura de matriz africana. Vai ser puro dendê nosso encontro. Meu pai foi o pioneiro na gravação de canções sagradas da cultura com Sino da Igrejinha nos anos de 1970. Vou cantar sambas que retratam essa liga dos sons dos terreiros e das rodas de samba, afinal foi da união das tradições africanas que surgiu o samba, no terreiro de uma baiana, a Tia Ciata", falou o cantor e compositor Tunico da Vila. 
Mariene considera o palco local de oração, a vida em si é a espiritualidade falando o tempo todo. Então, isso no palco, só se potencializa. Porque ali a gente se conecta diretamente com o sagrado. Com seu timbre de voz peculiar e interpretação única, resgata as tradições do Recôncavo Baiano.
No repertório do show, Tunico da Vila canta os clássicos sambas sensuais gravados por Martinho que fez oitenta anos nesse ano, além de Meu Laiaraiá, Salve a mulatada brasileira, Semba dos Ancestrais entre outros. Tunico e Mariene cantam juntos Águas de Amaralina e Camafeu.
Já passaram pelo projeto, que acontece desde janeiro, Dudu Nobre, Xande de Pilares, Monarco da Portela, Martinho da Vila, Mart´nália, Renato Teixeira e Criolo.
SERVIÇO
Tunico da Vila recebe Mariene de Castro
Quando: 05 de outubro, a partir das 21h
Onde: Spirito Jazz -Rua Madeira de Freitas, 244, Shopping Via Cruzeiro Mall- Praia do Canto
Couvert: Individual R$80 espaço superior\\ Mesa salão R$300 (4 lugares- salão principal)
Reservas: (27) 99506-0438 

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