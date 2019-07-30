Pai e Filho

Tunico da Vila celebra 30 anos de 'Madalena do Jucu' em show com o pai

Apresentação, que vai misturar as novas músicas de Tunico com os grandes hits de Martinho da Vila, será realizada nesta sexta-feira, em Vitória

Publicado em 30 de julho de 2019 às 17:05 - Atualizado há 6 anos

Martinho da Vila e Tunico da Vila: samba em família Crédito: Divulgação

Tunico da Vila vai romper uma nova fase da carreira. A partir de agora, ele vai apostar mais nas suas músicas autorais e quer começar a inseri-las em seus repertórios Espírito Santo afora. Mas, além disso, o sambista também quer homenagear suas raízes e ninguém melhor que seu pai, Martinho da Vila, para ajudá-lo na nova empreitada. A dupla faz show no Spirito Jazz, em Vitória, nesta sexta-feira (2), a partir das 21h.

"É uma nova etapa de vida. Papai fez história e deixa um legado importante do samba para a música popular. Nós estamos ensaiando toda semana e preparando um repertório que terá desde músicas minhas inéditas até os grandes sambas da vida dele (Martinho)", adianta Tunico, em entrevista ao Gazeta Online.

30 ANOS DA MADALENA DO JUCU

"Nessa onda, a grande estrela homenageada da noite será 'Madalena do Jucu", continua. Trata-se de uma canção do congo capixaba lançada há 30 anos por Martinho da Vila. Foi o grande sucesso do álbum “O Canto das Lavadeiras”, com arranjos de Rildo Hora, unindo instrumentos do samba e do erudito.

À época, em 1989, aconteceu um pré-lançamento na vila de pescadores, na Barra do Jucu, em Vila Velha. E depois o lançamento nacional na Lapa, no Rio de Janeiro. "É um show que comemora tudo isso e estou muito empolgado. Todos os músicos que vão se apresentar são do Estado e tem coisa boa vindo por aí", fala.

VITÓRIA RETRATADA EM CLIPE

E a parceria com o pai não é nova. Tunico, que prepara novos lançamentos para o pós-show, recentemente lançou uma regravação de "Quero Quero", música de Martinho. No clipe, paisagens da Grande Vitória ganharam destaque, bem como o congo.

Vitória é minha Luanda, encontrei a paz que precisava para compor e produzir nessa ilha que é a minha Angola do outro lado do mar Tunico da Vila, artista •

Consolidando a relação familiar, o próprio sambista explica a importância de ter o pai neste momento. "Meu pai me ensinou a viver livre e nada melhor que trazer ele para o lançamento do meu novo show com os capixabas. Martinho da Vila faz parte da história do Brasil negro e afirmativo. Vai ser um show de memória afetiva e de sons de povos".

SERVIÇO

Tunico da Vila + Martinho da Vila

Onde: Spirito Jazz (Via Cruzeiro Mall - R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória)

Quando: 2 de agosto de 2019 (sexta-feira), a partir das 21h

Ingressos: R$ 400 (mesa, 4 pessoas, antecipado); R$ 100 (individual) - Vendas na bilheteria do local

Informações: (27) 99889-1677

