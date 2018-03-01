Três setores para o show de Roberto Carlos no ES estão esgotados

Roberto Carlos, cantor Crédito: Divulgação/TV Globo

Quem é rei nunca perde a majestade. Prova é a busca de ingressos para o show de Roberto Carlos, no dia 14 de abril, na Arena Vitória, na Capital capixaba. Em pouco mais de 24 horas de abertura das vendas, os ingressos mais caros e o setor A se esgotaram.

"O cara é mesmo um fenômeno, não é à toa que é o Rei", comenta Beto Gomes, que está organizando o show. "Abrimos as vendas meia-noite de quarta-feira (28). Quando acordei, às 8h, metade das cadeiras já tinham ido embora, uma velocidade absurda", completa.

Segundo Beto, as cadeiras azuis esgotaram ainda na quarta-feira. Já as amarelas tiveram suas últimas unidades vendidas na manhã desta quinta-feira (1). A velocidade das vendas surpreendeu Beto. "Em 25 anos de produção, eu nunca vi isso aqui em Vitória. Já vi venderem mais de cinco mil ingressos num dia para eventos bem maiores, como os shows de Ivete no início de carreira. Mas o espaço era para 20 mil pessoas. Este, num espaço menor, surpreendeu", disse.

Quem ainda está interessado em comprar ingressos para o show terá que se contentar com a arquibancada e deve correr logo. De acordo com a produção, mais de 50% dos assentos dos setores B e C já foram vendidos. As arquibancadas laterais ainda possuem bom número de cadeiras disponíveis.

Os ingressos podem ser adquiridos no ponto de venda físico localizado na loja 132-A no Shopping Vitória (em frente à loja Ponto Frio), ou através do site www.myticket.com.br ou também pelo telefone 4003-6860. A produção do evento ressalta que os setores azul, amarelo, A, B e C terão acessibilidade para cadeirantes.

SERVIÇO:

Show de Roberto Carlos

Quando: 14 de abril, às 21h

Onde: Arena Vitória - Av. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória

Abertura dos portões: 19h

Ingressos:

Setores Azul, Amarelo e A: Esgotados

Setor B e C: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) - possui espaço para cadeirante

Laterais direita e esquerda: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia) - não possui espaço para cadeirante