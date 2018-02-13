'Três Anúncios para um Crime' traz história de transformação

É fácil se relacionar com histórias de vingança  todos, afinal, já sentiram ao menos uma vez aquela vontade de se vingar de alguém que lhe fez mal. De Oldboy (2003) aos dois volumes de Kill Bill, passando por clássicos como Era Uma Vez no Oeste (1968), os acerto de contas sempre movimentaram a cultura pop.

Filme Três anúncios para um crime Crédito: Divulgação

Três Anúncios para um Crime, em pré-estreia no Estado (a estreia oficial é na quinta-feira), é uma história de vingança, mas com uma pegada diferente. Não tem um Charles Bronson atirando em todos que cruzam o seu caminho, mas tem Mildred (Frances McDormand) agitando a pequena cidade de Ebbing ao colocar três outdoors cobrando as autoridades sobre as investigações a respeito do cruel assassinato de sua filha  a polícia não conseguiu encontrar o culpado.

Os anúncios, claro, irritam a polícia local, principalmente o xerife Willoughby (Woody Harrelson), diretamente citado em um dos outdoors, e o matuto Dixon (Sam Rockwell), um policial preconceituoso com um histórico de atos racistas. Mildred se torna, então, um incômodo na pequena cidade e um motivo de constrangimento até dentro de casa.

Cenário

Três Anúncios para um Crime, em certos pontos, lembra muito pontos da filmografia dos irmãos Coen. A relação imediata com Fargo (1996) se dá pela presença de Frances McDormand, que protagoniza os dois longas (e é casada com Joel Coen), mas as semelhanças vão além e se fazem mais presente na ambientação, na violência e no humor fino extraído de situações trágicas.

O diretor e roteirista Martin McDonagh (Na Mira do Chefe) faz um ótimo trabalho com seus personagens e permite que os atores brilhem. Indicados ao Oscar, tanto McDormand quanto Harrelson e Rockwell conduzem a trama com maestria. Se identificar com a dor de Mildred é tão fácil quanto odiar Dixon, mas o texto encontra saídas para mostrar que nada é tão simples.

McDonagh, no entanto, faz algumas escolhas que não se justificam. Alguns personagens, por exemplo, surgem em situações estranhas, mas cômodas para o roteiro, ou seja, o diretor toma atalhos de gosto discutíveis apenas para ajudar seu texto a caminhar.

Sorte do diretor que, como já foi dito, McDormand, Harrelson e Rockwell entregam atuações magistrais. A impressão deixada por ele ao final da exibição é positiva e deixa no espectador a impressão de ter acompanhado uma grande jornada.