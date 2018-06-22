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CINEMA

Transporte férreo é tema de festival de cinema em Cachoeiro

Inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de junho

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 18:53
Museu Ferroviário Domingos Lage vai receber a mostra competitiva Crédito: Divulgação/Museus Brasil
Cachoeiro de Itapemirim terá, pela primeira vez, uma mostra de cinema cuja abordagem será o transporte férreo. "Pare, Olhe e Escute" vai acontecer nos dias 12 e 13 de outubro, com entrada gratuita, no Museu Ferroviário Domingos Lage, Centro, e as inscrições para as obras participantes da mostra competitiva estão abertas.
A obra concorrente precisa ser em formato de curta-metragem, com duração máxima de 20 minutos, e ter alguma relação significativa com os elementos trem, estação de trem ou linha férrea, a ponto de despertar o olhar do público para sensações que expressem identidade com esse universo. Os interessados devem enviar o material pelo e-mail [email protected] até o dia 30 de junho.
Os curtas passarão por júri misto, composto por profissionais da área do audiovisual e de áreas ligadas à arte e à literatura. O regulamento está disponível no blog ou na página da mostra no Facebook.
Serão premiadas as três películas que obtiverem melhor receptividade. O campeão levará o Troféu Luz (criação do artista plástico Bruno Salvador, exclusiva para o evento) e R$ 1 mil em espécie. O segundo colocado ganhará R$ 900; e o terceiro, R$ 800.
De acordo com a organização, a escolha do Museu Ferroviário Domingos Lage, que completa 115 anos em 2018, deve-se ao fato de a antiga estação, então ponto de chegada e partida de muitos viajantes e comerciantes, ter sido estratégica para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade.

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