Transporte férreo é tema de festival de cinema em Cachoeiro

Museu Ferroviário Domingos Lage vai receber a mostra competitiva Crédito: Divulgação/Museus Brasil

Cachoeiro de Itapemirim terá, pela primeira vez, uma mostra de cinema cuja abordagem será o transporte férreo. "Pare, Olhe e Escute" vai acontecer nos dias 12 e 13 de outubro, com entrada gratuita, no Museu Ferroviário Domingos Lage, Centro, e as inscrições para as obras participantes da mostra competitiva estão abertas.

A obra concorrente precisa ser em formato de curta-metragem, com duração máxima de 20 minutos, e ter alguma relação significativa com os elementos trem, estação de trem ou linha férrea, a ponto de despertar o olhar do público para sensações que expressem identidade com esse universo. Os interessados devem enviar o material pelo e-mail [email protected] até o dia 30 de junho.

Serão premiadas as três películas que obtiverem melhor receptividade. O campeão levará o Troféu Luz (criação do artista plástico Bruno Salvador, exclusiva para o evento) e R$ 1 mil em espécie. O segundo colocado ganhará R$ 900; e o terceiro, R$ 800.