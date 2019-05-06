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CINEMA

Trailer de 'Homem-Aranha: Longe de casa' tem spoilers de 'Vingadores'

Tom Holland alerta que trailer tem desdobramentos do último filme da Marvel

Publicado em 

06 mai 2019 às 20:13

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 20:13

06/05/2019 - 'Homem-Aranha: Longe de Casa' estreia em julho deste ano Crédito: Captura de tela / Youtube / Sony Pictures Entertainment
Nesta segunda-feira, 6, a Sony Pictures liberou um novo trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa. Logo no início, o ator Tom Holland, que vive Peter Parker na trama, alerta sobre os spoilers.
"O trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa está prestes a começar, mas se você ainda não assistiu a Vingadores: Ultimato, pare de ver, porque tem spoilers bem importantes pela frente", avisa o ator. A trama se passa depois de Vingadores: Ultimato e revela desdobramentos da morte de Tony Stark (Homem de Ferro), mentor de Peter Parker (Homem-Aranha).
Na nova produção sobre o super-herói, três personagens se destacam: Nick Fury, líder da agência secreta de espionagem S.H.I.E.L.D. e interpretado por Samuel L. Jackson; a agente Maria Hill, vivida pela atriz Cobie Smulders; e o vilão Mysterio, representado por Jake Gyllenhaal.
Homem-Aranha: Longe de Casa estreia nos cinemas brasileiros dia 4 de julho de 2019.
Assista ao trailer:

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