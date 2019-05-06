Trailer de 'Homem-Aranha: Longe de casa' tem spoilers de 'Vingadores'

06/05/2019 - 'Homem-Aranha: Longe de Casa' estreia em julho deste ano Crédito: Captura de tela / Youtube / Sony Pictures Entertainment

Nesta segunda-feira, 6, a Sony Pictures liberou um novo trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa. Logo no início, o ator Tom Holland, que vive Peter Parker na trama, alerta sobre os spoilers.

"O trailer de Homem-Aranha: Longe de Casa está prestes a começar, mas se você ainda não assistiu a Vingadores: Ultimato, pare de ver, porque tem spoilers bem importantes pela frente", avisa o ator. A trama se passa depois de Vingadores: Ultimato e revela desdobramentos da morte de Tony Stark (Homem de Ferro), mentor de Peter Parker (Homem-Aranha).

Na nova produção sobre o super-herói, três personagens se destacam: Nick Fury, líder da agência secreta de espionagem S.H.I.E.L.D. e interpretado por Samuel L. Jackson; a agente Maria Hill, vivida pela atriz Cobie Smulders; e o vilão Mysterio, representado por Jake Gyllenhaal.

Homem-Aranha: Longe de Casa estreia nos cinemas brasileiros dia 4 de julho de 2019.