'Torço por Abel e Britney', diz Pedro Carvalho sobre romance em novela

Pedro Carvalho, ator da novela "A Dona do Pedaço" Crédito: Divulgação/Adalto Jr

As coisas entre Abel (Pedro Carvalho) e Britney (Glamour Garcia) estão ficando cada vez mais sérias, em "A Dona do Pedaço". Na novela das nove da TV Gazeta, o inusitado casal já está entre os mais "shipados" junto aos fãs da trama de Walcyr Carrasco.

O jeito bronco, um tanto ingênuo, e o bom coração do confeiteiro - o braço direito de Maria da Paz (Juliana Paes) nas confecções de suas receitas - está conquistando fãs por sua simplicidade e bom humor. Abel é um dos destaques do núcleo cômico que soa um refresco para uma trama que começou marcada por tragédias shakespearianas.

Por traz das esquisitices do rapaz, porém, esconde um amor verdadeiro. "Ele está realmente se apaixonando por Britney. É um cara à moda antiga, que respeita a parceira. Tomara que esse amor vingue, até porque é inconcebível que um relacionamento de um homem cis com uma mulher trans ainda seja alvo de polêmica", conta Pedro Carvalho (33), em entrevista ao Gazeta Online para falar do sucesso do personagem.

Galã português, o ator comemora o seu bom momento na TV brasileira. Experiente em seu país - já atuou em mais de 16 atrações, entre novelas e séries de TV -, Pedro fala das diferenças entre Abel e Amaro, personagem que interpretou em "O Outro Lado do Paraíso". Em seu primeiro folhetim na Rede Globo, ele vivia um homem que se relacionava com uma mulher portadora de nanismo, interpretada por Juliana Caldas.

"O Amaro era um vilão, um homem que passa por uma tragédia para tentar a redenção. Já o Abel é bem mais leve, um o simbolo de uma sociedade sem cultura. Tomara que ele sirva de plataforma para a causa contra a transfobia", espera, torcendo para que sejam gravadas cenas íntimas com a personagem de Glamour Garcia.

TORCIDA

Glamour Garcia e Pedro Carvalho nas gravações da novela "A Dona do Pedaço" Crédito: Reprodução/Instagram @pedrocarvalho_oficial

"O Abel ainda não sabe do segredo dela. Tomara que a relação entre os dois se intensifique e role algo mais intenso. Fico muito feliz que esse amor esteja recebendo apoio de boa parte do público que acompanha a novela, principalmente nas redes sociais. Para cada ataque homofóbico, tem uma palavra de carinho. Isso faz com que a gente continue lutando contra o preconceito".

Pedro Carvalho afirma que, na Europa, uma relação como a de Abel e Britney não é mais motivo de debate ou mesmo de manifestações na mídia. Porém, ele acredita que, no Brasil, principalmente pelo momento político e social por qual estamos passando, o assunto vai ser urgente por um bom tempo.

"A novela assume um importante papel social de educar para a realidade. Preconceito é sinônimo de medo do desconhecido. O ator serve como plataforma para quebrar paradigmas", discursa.

BOA FORMA

02/07/2019 - Pedro Carvalho, ator da novela "A Dona do Pedaço" Crédito: Reprodução/Instagram @pedrocarvalho_oficial

Durante o bate-papo, Pedro Carvalho revelou ser obcecado por exercícios físicos. "Sempre participei de competições esportivas. já lutei boxe e fiz capoeira. Faço exercícios porque amo e também para comer doces, que eu adoro", confessa, dizendo que ser classificado com o rótulo de galã não lhe incomoda.

"É uma coisa natural. Vejo como o processo de um trabalho. Igual ao assédio dos fãs que muitos colegas reclamam sofrer. Estamos na TV todos os dias, entrando na casa das pessoas. É normal quererem abraçar, tirar fotos, ficar perto. Adoro esse tipo de calor. Tem tanto aqui como em Portugal", conta. Para a alegria das inúmeras fãs do português, ele afirma estar solteiro, livre, leve e solto.

PONTE RIO X LISBOA

Morando entre o Rio de Janeiro e Lisboa, o bonitão afirma já estar completamente adaptado ao nosso país. "Portugal e Brasil têm muita coisa em comum, especialmente o calor das pessoas". Se há algo que ainda lhe incomoda por aqui é a insegurança e o comportamento um pouco conservador de alguns setores da sociedade.

"A gente na Europa cresce mais livre, sem conceitos preestabelecidos. Tenho dois sobrinhos pequenos e eles são livres para ser o que quiserem ser. Não há roupas ou brinquedos para meninos e meninas", ironiza.

NOVELA NA BAND

Além de "A Dona do Pedaço", Pedro Carvalho poderá ser visto em breve na trama portuguesa "Ouro Verde", vencedora do Emmy Internacional e que será exibida ainda este mês na Band.