Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LÍNGUA SOLTA

Tom Holland não recebeu roteiro de 'Vingadores' para evitar spoilers

Diretor teve receio que informações vazassem antes da estreia

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 14:12

Tom Holland como Homem-Aranha Crédito: Divulgação
Tom Holland, 22, conhecido por interpretar o Homem-Aranha na nova fase do herói, parece não ter conquistado a confiança do diretor de "Vingadores: Ultimato", Joe Russo.
Em entrevista ao site americano Comic Book, publicada nesta segunda-feira (1º), Joe diz que Holland não recebeu todo o roteiro do filme para evitar que spoilers vazassem antes do lançamento do longa, que chega aos cinemas no dia 25 de abril. 
"Tom recebeu as falas dele e só. Ele nem sabia com quem estava atuando. Nós usamos termos bem vagos para descrever a ele o que acontecia na cena, ele tem muita dificuldade em manter sua boca calada".
"Eu me lembro que os irmãos Russo ficavam tipo 'Você está aqui, e você está lutando com esse cara e só fará o que for necessário'", disse Holland no evento ACE Comic Con, em Phoenix, nos Estados Unidos. "Eu ficava tipo 'ok, com quem eu estou lutando? Estou de pé, socando o ar por 15 minutos'".
Outros companheiros da Marvel já haviam informado que Holland é pouco confiável, especialmente quando se trata de guardar segredos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados