Titãs lança DVD com ópera rock que traz 25 músicas inéditas da banda

Enquanto a maioria caminha para um mesmo lado, os Titãs traçam um caminho diferente da multidão. Andar contra a corrente sempre foi uma das marcas do grupo durante seus 36 anos de carreira. E não é diferente desta vez. No tempo em que artistas desistem de lançar CDs e DVDs para embarcar na onda do on-line e nos singles lançados individualmente nas plataformas de música e no YouTube, os Titãs lançam o DVD Doze Flores Amarelas  A Ópera Rock, gravado ao vivo com 25 músicas inéditas.

Com mais de 20 discos na bagagem, Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto queriam fazer algo diferente, algo que não tivessem feito ainda. Criamos um conceito de ópera rock, algo que a gente já tinha pensado e falava em fazer um dia. Lembrávamos das referências em ópera rock como Tommy (The Who), The Wall (Pink Floyd) e queríamos fazer uma versão brasileira, do nosso porte. Depois do nosso último álbum, Nheengatu, achamos que era hora de fazer isso, conta Branco Mello em entrevista por telefone ao C2.

Foram dois anos de construção de um projeto que começou do zero. O trio se juntou ao dramaturgo, palhaço e ator Hugo Passolo e ao escritor Marcelo Rubens Paiva para desenvolver a história. Além de toda equipe de peso, como Rita Lee, que narra o espetáculo, no palco a banda volta a ser um octeto. Sérgio, Tony e Branco são acompanhados pelo o baterista Mario Fabre, o guitarrista Beto Lee e as três vocalistas, Corina Sabbas, Cyntia Mendes e Yas Werneck, que vivem as três Marias da ópera.

Enredo

Doze Flores Amarelas conta a história de três jovens mulheres que usam um aplicativo fictício de celular para aproveitar uma festa. Mas tudo acaba dando errado e elas são violentadas por cinco garotos.

Nós temos essa característica de sempre trabalhar, comentar e fazer uma crônica do nosso tempo. No caso da ópera não é diferente. Não é de hoje a violência contra a mulher. O espetáculo também fala de drogas e aplicativos tóxicos da internet. Os aplicativos e ferramentas são ótimos, mas acho que o mau e o bom uso que faz a diferença. Agora é um momento de explosão de tudo isso. Estamos vivendo hoje com as fake news, famílias e amizades se desfazendo por conta das redes sociais, um mau uso na minha opinião, diz Branco.

Musicalmente, os Titãs buscaram explorar novas linguagens neste trabalho. Além de gravar 25 músicas que se interligam e contam uma história, a forte presença do piano é outra novidade. Misturamos elementos e partimos para experiências musicais. Sempre procuramos um tema que não tenha sido abordado, um instrumento novo... Fazer algo diferente dá uma empolgação e um frio na barriga, analisa.

O plano é rodar as capitais com a turnê a partir de março/abril do ano que vem. Branco, que estava afastado dos shows para tratar um tumor na laringe, retornou aos palcos no último sábado. Estou bem. Fiz o tratamento e foi bem sucedido. Foi um tratamento difícil e agressivo na região da garganta, que é meu instrumento de trabalho. Agora estou voltando aos shows, que era o mais difícil porque demanda uma energia maior, de estar no palco tocando, cantando, viajando e pegando avião. Minha voz voltou e estou fisicamente bem. Estou feliz com isso, comenta Branco.

Confira

"Doze Flores Amarelas - A Ópera Rock" Crédito: Universal Music/ Divulgação





DVD Doze Flores Amarelas