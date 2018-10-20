Titãs lança DVD com ópera rock que traz 25 músicas inéditas da banda

Enquanto a maioria caminha para um mesmo lado, os Titãs traçam um caminho diferente da multidão. Andar contra a corrente sempre foi uma das marcas do grupo durante seus 36 anos de carreira. E não é diferente desta vez. No tempo em que artistas desistem de lançar CDs e DVDs para embarcar na onda do on-line e nos singles lançados individualmente nas plataformas de música e no YouTube, os Titãs lançam o DVD Doze Flores Amarelas A Ópera Rock, gravado ao vivo com 25 músicas inéditas.
Com mais de 20 discos na bagagem, Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto queriam fazer algo diferente, algo que não tivessem feito ainda. Criamos um conceito de ópera rock, algo que a gente já tinha pensado e falava em fazer um dia. Lembrávamos das referências em ópera rock como Tommy (The Who), The Wall (Pink Floyd) e queríamos fazer uma versão brasileira, do nosso porte. Depois do nosso último álbum, Nheengatu, achamos que era hora de fazer isso, conta Branco Mello em entrevista por telefone ao C2.
Foram dois anos de construção de um projeto que começou do zero. O trio se juntou ao dramaturgo, palhaço e ator Hugo Passolo e ao escritor Marcelo Rubens Paiva para desenvolver a história. Além de toda equipe de peso, como Rita Lee, que narra o espetáculo, no palco a banda volta a ser um octeto. Sérgio, Tony e Branco são acompanhados pelo o baterista Mario Fabre, o guitarrista Beto Lee e as três vocalistas, Corina Sabbas, Cyntia Mendes e Yas Werneck, que vivem as três Marias da ópera.
Enredo
Doze Flores Amarelas conta a história de três jovens mulheres que usam um aplicativo fictício de celular para aproveitar uma festa. Mas tudo acaba dando errado e elas são violentadas por cinco garotos.
Nós temos essa característica de sempre trabalhar, comentar e fazer uma crônica do nosso tempo. No caso da ópera não é diferente. Não é de hoje a violência contra a mulher. O espetáculo também fala de drogas e aplicativos tóxicos da internet. Os aplicativos e ferramentas são ótimos, mas acho que o mau e o bom uso que faz a diferença. Agora é um momento de explosão de tudo isso. Estamos vivendo hoje com as fake news, famílias e amizades se desfazendo por conta das redes sociais, um mau uso na minha opinião, diz Branco.
Musicalmente, os Titãs buscaram explorar novas linguagens neste trabalho. Além de gravar 25 músicas que se interligam e contam uma história, a forte presença do piano é outra novidade. Misturamos elementos e partimos para experiências musicais. Sempre procuramos um tema que não tenha sido abordado, um instrumento novo... Fazer algo diferente dá uma empolgação e um frio na barriga, analisa.
O plano é rodar as capitais com a turnê a partir de março/abril do ano que vem. Branco, que estava afastado dos shows para tratar um tumor na laringe, retornou aos palcos no último sábado. Estou bem. Fiz o tratamento e foi bem sucedido. Foi um tratamento difícil e agressivo na região da garganta, que é meu instrumento de trabalho. Agora estou voltando aos shows, que era o mais difícil porque demanda uma energia maior, de estar no palco tocando, cantando, viajando e pegando avião. Minha voz voltou e estou fisicamente bem. Estou feliz com isso, comenta Branco.
Confira
DVD Doze Flores Amarelas
Titãs. Universal Music Brasil. 25 faixas. Quanto: R$ 40. Disponível em todas as plataformas digitais.