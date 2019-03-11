Titãs brindam 35 anos de carreira com show de nostalgia no ES

Crédito: Silmara Ciuffa

A Serra será palco para os Titãs no próximo dia 3 de maio, a partir das 22h, quando a banda comanda festa all inclusive em cerimonial da cidade. O grupo apresentará sua "Titãs Tour" aos capixabas, com toque de nostalgia, onde o repertório é formado por sucessos que foram configurados ao longo dos 35 anos de carreira da formação.

O repertório incluindo agora alguns singles da ópera rock Doze Flores Amarelas, como “A Festa”, “Me Estuprem”, “Canção da Vingança”, “Doze Flores Amarelas” e “É Você”. A plyalist ainda conta com grandes sucessos do grupo paulistano, como "Epitáfio", "Flores", "Sonífera Ilha", "Pra Dizer Adeus" e muitos outros.

A abertura da festa fica por conta da banda The Fevers, com hits como “Vem Me Ajudar”, “Mar de Rosas”, “Guerra dos Sexos” e “Por Causa de Você”.

Já no menu, a festa será cheia de iguarias da culinária oriental, mexicana, árabe e de boteco, além de folhados e friturinhas especiais da casa.

SERVIÇO

Titãs Tour

Local: Steffen Centro de Eventos (Rodovia ES 010, quilômetro 4, Jardim Limoeiro, Serra)

Data: 3 de maio de 2019 (sexta-feira), a partir das 22h

Blueticket.com.br Ingressos: R$ 150 (lote único) - Vendas por meio do

Mais informações: (27) 3338-3009 / (27) 98132-3232