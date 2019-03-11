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"Titãs Tour"

Titãs brindam 35 anos de carreira com show de nostalgia no ES

"Titãs Tour" reúne sucessos dos 35 anos de carreira da banda
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

11 mar 2019 às 17:27

Publicado em 11 de Março de 2019 às 17:27

Crédito: Silmara Ciuffa
A Serra será palco para os Titãs no próximo dia 3 de maio, a partir das 22h, quando a banda comanda festa all inclusive em cerimonial da cidade. O grupo apresentará sua "Titãs Tour" aos capixabas, com toque de nostalgia, onde o repertório é formado por sucessos que foram configurados ao longo dos 35 anos de carreira da formação.
O repertório incluindo agora alguns singles da ópera rock Doze Flores Amarelas, como “A Festa”, “Me Estuprem”, “Canção da Vingança”, “Doze Flores Amarelas” e “É Você”. A plyalist ainda conta com grandes sucessos do grupo paulistano, como "Epitáfio", "Flores", "Sonífera Ilha", "Pra Dizer Adeus" e muitos outros.
A abertura da festa fica por conta da banda The Fevers, com hits como “Vem Me Ajudar”, “Mar de Rosas”, “Guerra dos Sexos” e “Por Causa de Você”.
Já no menu, a festa será cheia de iguarias da culinária oriental, mexicana, árabe e de boteco, além de folhados e friturinhas especiais da casa.
SERVIÇO
Titãs Tour
Local: Steffen Centro de Eventos (Rodovia ES 010, quilômetro 4, Jardim Limoeiro, Serra)
Data: 3 de maio de 2019 (sexta-feira), a partir das 22h
Ingressos: R$ 150 (lote único) - Vendas por meio do Blueticket.com.br
Mais informações: (27) 3338-3009 / (27) 98132-3232
Classificação: 18 anos

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