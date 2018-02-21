Time de artistas nacionais faz show para ajudar hospitais do ES

Maiara e Maraisa estão entre as atrações do festival Crédito: Divulgação

Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Wanessa Camargo, Solange Almeida e Vintage Culture se uniram para ajudar duas instituições capixabas. O time de estrelas foi escalado para se apresentar na primeira edição do Festival Open Grill, evento 100% filantrópico organizado pela Associação Vidas, que acontece no dia 19 de maio, no Parque de Exposições de Linhares, Norte do Espírito Santo.

A festa terá 10 horas de duração e vai contar com churrasco e chope liberados, além de muita música. O agito entra no calendário oficial de eventos para fonte de renda da Associação e o valor arrecadado vai garantir a manutenção das obras de reforma, ampliação e modernização dos Hospitais Rio Doce, em Linhares, e São Camilo, em Aracruz, além de outras instituições filantrópicas desses municípios.

Os ingressos já estão à venda e com uma novidade para o público: eles serão parcelados em até 8 vezes se comprados até o dia 28 de fevereiro; em 7 vezes até o mês de março e, assim consequentemente, com a possibilidade de parcelamento em até 5 vezes se comprados no dia do show, na bilheteria do evento.

ESTRUTURA

O Festival Open Grill será dividido em dois setores: o Camarote Front Stage  que vai contar com lounges, banheiros exclusivos de alto padrão e acesso à frente do palco, além de buffet completo com churrasco, massas, cachorro-quente, aipim frito, batata frita e sobremesas, mais variados tipos de chope e bebidas premium - e a Pista Premium, com ampla visibilidade das atrações, open bar com chope, água, refrigerante e sucos naturais, churrasco liberado, entrevero  receita típica gaúcha - e opções como batata frita e cachorro-quente.

Ao todo, serão cerca de 500 voluntários atuando no evento, que ainda terá mais de 170 bicos de chope espalhados pelo espaço para atender todo o público ao longo de 10 horas de festa.

OBRAS

A Associação Vidas, fundada em 02 de março de 2015, é uma instituição privada sem fins econômicos, que tem como objetivo apoiar instituições e organizações da sociedade civil, por meio de ações e serviços de interesse público e relevância social, que contribuam para a melhoria e manutenção da qualidade de vida do ser humano.

Todo este esforço já apresenta resultados, afinal os hospitais já estão em processo de transformação de sua estrutura física e administrativa. No São Camilo, por exemplo, foram realizadas ações importantes como reestruturação do setor administrativo, criação de dois novos leitos de UTI, aquisição de novos equipamentos hospitalares, reforma de 18 apartamentos e da Sala de Isolamento do SUS, realocação e reforma da Internação Pediátrica do SUS, elaboração de projetos arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos do PS SUS, PA Convênio, Bloco D, além de projetos da subestação de energia, Unidade de Imagem e novos leitos de UTI.

As próximas ações previstas para serem entregues em breve são as obras do novo PA Convênio (em fase de finalização), nova subestação (também em fase de finalização), contratação das obras da primeira fase do Bloco D, início das obras do PS SUS, contratação das obras do Setor de Imagens e projetos da capela ecumênica.

SERVIÇO

Festival Open Grill

Com churrasco liberado, open bar

Shows: Gusttavo Lima, Solange Almeida, Maiara & Maraisa, Wanessa Camargo e Vintage Culture

Quando: 19 de maio, a partir das 14h30

Onde: Parque de Exposições de Linhares - Novo Horizonte, Linhares  ES.

Ingressos: Pista Premium 1º Lote R$ 200,00; 2º Lote R$ 220,00; 3º Lote R$ 240,00; 4º Lote R$ 260,00; 5º Lote R$ 280,00; 6º Lote R$ 300,00 e Camarote Front Stage Lote Único - R$ 500,00.

Pontos de venda: Kely Modas (Linhares, Aracruz e Shopping Vitória), Hot Line (São Mateus e Linhares), Supermercado Oriundi (Aracruz), Associação Vidas (Aracruz), Banca do Briel (Colatina) e site do Kely Modas (Linhares, Aracruz e Shopping Vitória), Hot Line (São Mateus e Linhares), Supermercado Oriundi (Aracruz), Associação Vidas (Aracruz), Banca do Briel (Colatina) e site do blueticket

Informações: (27) 3302-7565.