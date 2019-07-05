Home
>
Cultura
>
Tiago Iorc lança clipe para música tema de filme da Turma da Mônica

Tiago Iorc lança clipe para música tema de filme da Turma da Mônica

O novo vídeo traz cenas inéditas do filme

Agência Folha Press

Publicado em 5 de julho de 2019 às 10:56

 - Atualizado há 6 anos

O cantor Tiago Iorc Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoiorc

Os fãs de Tiago Iorc, 33, podem dormir mais felizes nesta quinta-feira (4). Depois dele aparecer de surpresa no MTV MIAW 2019 e fazer um show, o cantor estreou um novo clipe para a música tema do filme "Turma da Mônica: Laços".

Recomendado para você

Premiação reconheceu, nesta quinta-feira (11), os melhores da indústria de jogos deste ano

The Game Awards anuncia premiados de 2025

E tem mais: coral, festival gastronômico e show de Sain completam a programação

Criolo, Teto, Gamadinho, Patati Patatá e Toquinho agitam a sexta (12) no ES

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

O novo vídeo traz cenas inéditas do filme --que estreou nos cinemas no dia 27 de junho. Com direito a legendas, o videoclipe mostra os personagens traçando um plano para resgatar o cão Floquinho e partindo rumo a uma aventura destemida.

"Turma da Mônica: Laços" é estrelado pelos atores mirins Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão). O elenco conta ainda com nomes de peso, como Rodrigo SantoroMônica Iozzi, Paulo Vilhena e outros.

Depois de mais de um ano sem agenda pública, Tiago Iorc lançou seu novo disco "Reconstrução" na madrugada de um sábado para domingo. Em seguida, ele foi confirmado como o artista que retornaria com os clássicos shows do MTV Acústico.

N

a noite desta quarta-feira (3), ele apareceu de surpresa no prêmio MTV MIAW do canal musical e fez uma apresentação da música faixa de seu novo álbum e agradeceu com apenas um "obrigado", sem mais contato com o público presente na premiação que irá ao ar nesta quinta-feira (4). 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais