Tiago Iorc anuncia turnê após sumiço e revela datas de shows

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 11:38
- Atualizado há 6 anos
Depois de um período longe dos palcos, Tiaco Iorc vai voltar à estrada. O cantor anunciou neste domingo (4) que vai sair em turnê a partir de outubro, por meio de seu perfil no Instagram.
Os shows correspondem ao disco e filme "Acústico MTV", gravado por ele em maio, mas ainda sem data de lançamento.
Segundo o cronograma, Iorc irá se apresentar primeiro no dia 20 de outubro, em Salvador, e deve encerrar a turnê no dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro.
Ao todo, o músico passará por 14 cidades das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. O norte ficou de fora. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 6 de agosto.
Essa será a primeira turnê realizada por Tiago Iorc após o retorno de seu ano sabático, em maio.
Na ocasião, o cantor de 33 anos pegou os fãs de surpresa ao reaparecer e lançar em plena madrugada "Reconstrução", um álbum visual com 13 músicas inéditas e 13 clipes correspondentes.
