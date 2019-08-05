Home
Tiago Iorc anuncia turnê após sumiço e revela datas de shows

Ao todo, cantor deve passar por 14 cidades; veja lista

Agência Folha Press

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 11:38

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @tiorcs

Depois de um período longe dos palcosTiaco Iorc vai voltar à estrada. O cantor anunciou neste domingo (4) que vai sair em turnê a partir de outubro, por meio de seu perfil no Instagram.

Os shows correspondem ao disco e filme "Acústico MTV", gravado por ele em maio, mas ainda sem data de lançamento.

Segundo o cronograma, Iorc irá se apresentar primeiro no dia 20 de outubro, em Salvador, e deve encerrar a turnê no dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro.

Ao todo, o músico passará por 14 cidades das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. O norte ficou de fora. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 6 de agosto.

Essa será a primeira turnê realizada por Tiago Iorc após o retorno de seu ano sabático, em maio.

Na ocasião, o cantor de 33 anos pegou os fãs de surpresa ao reaparecer e lançar em plena madrugada "Reconstrução", um álbum visual com 13 músicas inéditas e 13 clipes correspondentes.

