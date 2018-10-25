Thiaguinho volta ao ES em 2019 para apresentar nova 'Tardezinha'

Thiaguinho vai dar o ar da graça no Espírito Santo no próximo dia 13 de janeiro. Na data, vai reapresentar sua "Tardezinha", projeto que nasceu em 2015 mas reaparecerá no próximo ano de cara nova. O show, que acontecerá no Siribeira Iate Club, em Guarapari, trará palco 360º graus, decoração intimista e terá até quatro horas de duração. Em 2017, quando esteve no Estado com essa mesma turnê, a apresentação se estendeu por quase seis horas - o recorde do artista.
Durante o show, além de suas músicas, Thiaguinho também faz releituras de pagodes dos anos 90 e conta com a participação de convidados que ele faz questão que o prestigie, como Rafael Zulu, que é sócio do evento e sempre que pode participa das apresentações com cantor Brasil afora. A convite do artista, em outras visitas que fez ao Estado, Thiaguinho já trouxe Neymar e Gabriel Jesus.
SERVIÇO
"Tardezinha com Thiaguinho"
Local: Siribeira Iate Club (R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari)
Data: 13 de janeiro de 2019, a partir das 15h
Ingressos: R$ 440 (área vip, 6º lote); R$ 220 (área vip, 6º lote, meia-entrada) - Vendas por meio do Blueticket.com.br
Mais informações: (27) 3261-3965