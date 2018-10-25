Thiaguinho volta ao ES em 2019 para apresentar nova 'Tardezinha'

Thiaguinho vai dar o ar da graça no Espírito Santo no próximo dia 13 de janeiro. Na data, vai reapresentar sua "Tardezinha", projeto que nasceu em 2015 mas reaparecerá no próximo ano de cara nova. O show, que acontecerá no Siribeira Iate Club, em Guarapari, trará palco 360º graus, decoração intimista e terá até quatro horas de duração. Em 2017, quando esteve no Estado com essa mesma turnê, a apresentação se estendeu por quase seis horas - o recorde do artista.