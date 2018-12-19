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EM CLIMA DE DESPEDIDA

Thiaguinho traz uma das últimas edições da Tardezinha ao ES

Cantor postou nas redes sociais a parada no projeto iniciado em 2015
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 22:52

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 22:52

Thiaguinho durante um Tardezinha no ES Crédito: Bruno Lira / Adriana Jenner Assessoria
Na vibe de "quem viu, curtiu! Quem não foi, fica com o DVD", o capixaba tem a oportunidade de se despedir de uma das turnês mais longas e rentáveis do Brasil. Thiaguinho traz a Guarapari sua Tardezinha, no próximo dia 13 de janeiro de 2019 com um clima de despedida.
O cantor contou nas redes sociais que 2019 será o último ano do projeto iniciado em 2015. "Como é louco imaginar que um evento que esgotou todas as suas mais de 200 edições, em quase 50 cidades desse país, resolve parar. É isso mesmo. A tardezinha vai parar! Como é difícil tomar essa decisão no seu grande momento", escreveu o cantor num post do Instagram.
No Espírito Santo, o show fez história com presença de famosos como Neymar e Gabriel Jesus e sempre lotação esgotada. E Guarapari será um dos primeiros lugares a receber a despedida que acontecerá durante todo o ano de 2019.
Para esta próxima edição no Estado, a produtora abriu um lote extra, nesta segunda-feira. A entrada para curtir essa última temporada no Espírito Santo sai a partir de R$ 350.
"A verdade é que, a cada ano, parece que o tempo anda mais rápido, mas pedimos a Deus que 2019 demore muito para passar e que a nossa turnê de encerramento seja repleta de luz e alegria, sentimentos que buscamos a cada edição feita até hoje", completou Thiaguinho no post.
SERVIÇO:
Tardezinha com Thiaguinho
Quando: 13 de janeiro de 2019, a partir das 15h
Onde: Siribeira Iate Clube  Praia da Areia Preta, Centro, Guarapari
Ingressos: R$ 350 (meia entrada/ingresso do bem).
Ponto de vendas: Jaklayne Jóias, Bar dos Meninos, Academia Ponto 1 (Praia do Canto), By Rock Steakhouse, Acesso Vip e comissários oficiais e no site www.blueticket.com.br

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