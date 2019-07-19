Última edição

Thiaguinho prepara Tardezinha de despedida em Vitória: "Especial"

Show acontece neste domingo (21) no Álvares Cabral

Thiaguinho volta ao Espírito Santo para mais uma edição de sua Tardezinha, que desta vez chega com o selo Surreal. É que neste domingo (21) o cantor faz o show da despedida de Vitória desse projeto, em especial, com apresentação "só com hora para começar", como ele mesmo diz, na Área Verde do Álvares Cabral. Na oportunidade, vai apresentar músicas que embalaram a carreira até aqui e sucessos variados do samba e pagode.

"Esse show é sempre uma alegria. Cantamos sucessos que todo mundo ama e sabe cantar na ponta da língua. Só tem hora para começar (risos)", diz, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online. No bate-papo também disse que os fãs capixabas podem esperar muita animação e um show inesquecível. Vale lembrar que, em edições passadas por terras capixabas, a apresentação do marido de Fernanda Souza durou até inacreditáveis seis horas.

As expectativas são sempre as melhores. O público pode esperar uma noite única e cheia de animação e diversão Thiaguinho, cantor •

Segundo Thiaguinho, no entanto, o objetivo do projeto foi atingido: "A cada parada [do Tardezinha], Ele me dá a certeza de que foi um show que nos empenhamos ao máximo e foi lindo de construir. Certamente cumprimos o objetivo de nos divertir e criar um momento de conexão com as pessoas que estavam ali se divertindo conosco".

NOVO ÁLBUM EM SETEMBRO

O cantor confidencia que está prestes a emendar um outro projeto assim que acabar de vez com o Tardezinha: o AcúsTHico vem aí. Trata-se de um novo modelo de turnê da qual Thiaguinho já experimentou. "Continuarei com essa turnê, mais intensa. Em agosto, vamos estrear uma nova turnê e vou lançar um novo álbum em setembro", conclui.

SERVIÇO

Tardezinha Surreal

Local: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)

Data: 21 de julho de 2019 (domingo), a partir das 15h

Ingressos: R$ 258 (meia-entrada, backstage); R$ 516 (inteira, backstage) - Vendas por meio do BlueTicket.com.br

*Por conta da previsão do tempo e das chuvas que começaram na Grande Vitória nesta quinta (18), a produção do evento instalou toldos para cobrir boa parte da Área Verde do Álvares Cabral.

