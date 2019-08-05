Thiaguinho leva despedida da Tardezinha a Guarapari

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 16:45
- Atualizado há 6 anos
Para quem achou que Thiaguinho não voltaria mais ao Espírito Santo com o projeto Tardezinha, pode voltar a se animar. Durante a despedida da Capital, na Área Verde do Álvares Cabral, no dia 21 de julho, o pagodeiro anunciou no palco a realização da última edição: 27 de dezembro.
Como o projeto encerra oficialmente neste ano - anúncio feito pelo cantor no 'Domingão do Faustão' -, o Espírito Santo pode ser o último Estado a receber o projeto. A cidade escolhida para tal apresentação: Guarapari.
De acordo com a produção, ainda não há informações de local nem de início das vendas de ingressos. Mas o capixaba pode esperar o que é garantido nas apresentações: hits de diversos intérpretes, muitas horas seguidas de show e participações especiais.
Por sinal, na edição derradeira na Capital capixaba, os nomes selecionados foram Chrigor e Rodriguinho. Fica agora as apostas para saber quem vai dar as caras em Guarapari no fim do ano.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o