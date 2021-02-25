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'Thelma e Carminha são completamente diferentes', diz Adriana Esteves

Após Regina Casé revelar que ‘a Carminha perto da Thelma é uma fofa’, Adriana falou sobre o final de sua vilã na novela, que volta na segunda-feira, 1

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 16:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2021 às 16:58
Adriana Esteves brilhou como Carminha, de
Adriana Esteves brilhou como Carminha, de "Avenida Brasil" Crédito: Rede Globo/Divulgação
A novela Amor de Mãe voltará a ser exibida na TV Globo a partir da próxima segunda-feira, 1º de março, com uma edição compacta de episódios que já foram ao ar, dividindo o horário das nove com A Força do Querer.
A partir do dia 15 de março, a trama de Manuela Dias irá ocupar todo horário nobre com capítulos inéditos, que foram gravados de setembro a dezembro com um rígido protocolo de segurança para proteger o elenco e toda equipe contra a covid-19.
Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, 22, Regina Casé, que interpreta a protagonista Lurdes, falou sobre o desfecho da relação de sua personagem com a vilã Thelma, interpretada por Adriana Esteves.
"A Carminha [vilã de Avenida Brasil interpretada por Adriana] perto da Thelma é uma fofa", riu. "Se queriam me tirar da zona de conforto, eu fui para maior zona de desconforto possível. Foi bem barra pesada", explicou Casé.
Amor de Mãe: Vitoria (Taís Araujo), Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves)
Amor de Mãe: Vitoria (Taís Araujo), Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves) Crédito: João Cotta/TVGlobo
Nesta quinta-feira, 25, Esteves comentou sobre a diferença de suas duas personagens icônicas e sobre o final da história de Thelma em Amor de Mãe. "Thelma e Carminha são absolutamente diferentes, porque são de autores diferentes. Eu fiz duas vilãs do João Emanuel Carneiro e ali minha preocupação foi maior. Quando eu recebo um personagem, tenho o desafio de zerar a minha personalidade, mas não achem que a Thelma será tão doida e vilã quanto estão anunciando", disse Adriana Esteves.
"O final me sensibiliza muito, mas eu não sei se o público vai tratar a minha personagem com o afeto que eu tratei. Talvez, eu tenha me preparado para este último capítulo. Ainda bem que demorou para acontecer e eu tive um ano para me preparar para o final da Thelma", comenta a atriz.
Chay Suede revelou que, nesta segunda temporada da trama, tiveram alguns acontecimentos durante a pandemia, que o público não viu, mas que será dito, e que impacta a relação da família do seu personagem.
"Criou uma saturação da relação do Danilo com a Thelma, ele está um pouco mais escaldado com ela e isso fica claro. Mas, ao mesmo tempo, fica claro o amor incondicional que ele tem pela mãe, apesar de qualquer anormalidade que ela possa apresentar", disse Chay.
"Ela é o pedaço mais importante dele e isso não morre da noite para o dia, mesmo com a relação saturada. Porque a Thelma confinada com o filho é outro parâmetro, é completamente diferente de qualquer outra mãe confinada com o filho. O Danilo é um santo", brincou Suede.

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