Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

The Masked Singer é o programa mais citado no Twitter desde agosto

Ivete Sangalo, Taís Araújo e Priscilla Alcântara tiveram destaque na web
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2021 às 08:25

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 08:25

O elenco de
O elenco de "The Masked Singer": Ivete Sangalo (apresentadora) e os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e Simone Crédito: Kelly Fuzaro
Desde que estreou, em 10 de agosto, até a final, exibida na última terça-feira (19), o reality show The Masked Singer Brasil (Globo) pautou as conversas nas redes sociais. As tentativas de adivinhar quem eram os famosos por baixo das fantasias renderam muitas especulações.
Tanto que a atração estreante se tornou o programa de TV mais comentado do Twitter no Brasil, entre os que têm frequência de exibição semanal. O posto foi mantido durante toda a primeira temporada, de acordo com a rede social.
O grande destaque foi a apresentadora Ivete Sangalo, que liderou o ranking de pessoas mais comentadas. Ela é seguida pela atriz Taís Araújo, que foi jurada, e pela campeã da temporada, Priscilla Alcantara, que só foi revelada nos últimos minutos da final, mas ficou à frente da coapresentadora Camilla de Lucas e do jurado Eduardo Sterblitch.
Além de usar majoritariamente a hashtag #TheMaskedSingerBR, o público aproveitou para compartilhar impressões usando emojis relacionados às fantasias do programa. Os mais citados foram Unicórnio, Girassol e Jacaré.
Uma segunda temporada do reality show já foi confirmada pela Globo. A nova leva de famosos disfarçados deve chegar à telinha em janeiro de 2022, desta vez nas tardes de domingo.

Veja Também

Priscilla Alcântara, vestida de unicórnio, vence o reality The Masked Singer

Saiba como será a final do The Masked Singer Brasil

Marrone é o quarto desmascarado no The Masked Singer; veja o momento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados