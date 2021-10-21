The Masked Singer é o programa mais citado no Twitter desde agosto

O elenco de "The Masked Singer": Ivete Sangalo (apresentadora) e os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e Simone Crédito: Kelly Fuzaro

Desde que estreou, em 10 de agosto, até a final, exibida na última terça-feira (19), o reality show The Masked Singer Brasil (Globo) pautou as conversas nas redes sociais. As tentativas de adivinhar quem eram os famosos por baixo das fantasias renderam muitas especulações.

Tanto que a atração estreante se tornou o programa de TV mais comentado do Twitter no Brasil, entre os que têm frequência de exibição semanal. O posto foi mantido durante toda a primeira temporada, de acordo com a rede social.

O grande destaque foi a apresentadora Ivete Sangalo, que liderou o ranking de pessoas mais comentadas. Ela é seguida pela atriz Taís Araújo, que foi jurada, e pela campeã da temporada, Priscilla Alcantara, que só foi revelada nos últimos minutos da final, mas ficou à frente da coapresentadora Camilla de Lucas e do jurado Eduardo Sterblitch.

Além de usar majoritariamente a hashtag #TheMaskedSingerBR, o público aproveitou para compartilhar impressões usando emojis relacionados às fantasias do programa. Os mais citados foram Unicórnio, Girassol e Jacaré.