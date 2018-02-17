Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

The Cranberries anuncia álbum com últimas gravações de Dolores o'Riordan

Ex-companheiros de banda de Dolores disseram que ela estava gravando os vocais de faixas novas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 22:47

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 22:47

Dolores O'Riordan Crédito: Reprodução/Instagram @doloresoriordanfanpage
Integrantes da banda The Cranberries anunciaram na página do grupo no Facebook que planejam o lançamento de um novo álbum, com canções da vocalista Dolores O' Riordan, morta em janeiro desse ano.
Os músicos Noel, Mike e Ferg contaram que, antes da vocalista falecer, a banda estava gravando os vocais de faixas novas. "Durante os últimos meses, o processo de composição para um novo disco da banda havia sido começado com várias músicas. Dolores já havia gravado os vocais das faixas e nós decidimos finalizá-las, pois é isso o que ela gostaria que nós fizéssemos."
Leia mais notícias de Entretenimento
Ainda não há data para o lançamento do álbum da banda, que ainda está cuidando de outros projetos. "Ainda não sabemos quantas faixas serão, mas era o desejo de Dolores que nós terminássemos o disco para lançá-lo. Então é isso o que faremos nos próximos meses."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados