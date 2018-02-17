The Cranberries anuncia álbum com últimas gravações de Dolores o'Riordan

Dolores O'Riordan Crédito: Reprodução/Instagram @doloresoriordanfanpage

Integrantes da banda The Cranberries anunciaram na página do grupo no Facebook que planejam o lançamento de um novo álbum, com canções da vocalista Dolores O' Riordan, morta em janeiro desse ano.

Os músicos Noel, Mike e Ferg contaram que, antes da vocalista falecer, a banda estava gravando os vocais de faixas novas. "Durante os últimos meses, o processo de composição para um novo disco da banda havia sido começado com várias músicas. Dolores já havia gravado os vocais das faixas e nós decidimos finalizá-las, pois é isso o que ela gostaria que nós fizéssemos."