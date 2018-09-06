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CINEMA

Terceira noite do 25º FCV com música e homenagem no palco

George Israel iniciou a noite com uma surpresa para o público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 16:41

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 16:41

George Israel abriu a terceira noite do festival com uma apresentação surpresa ao saxofone Crédito: Claudio Postay/Divulgação
A terceira noite do 25º Festival de Cinema de Vitória seguiu o ritmo de surpresas do evento. O público presente no Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, foi surpreendido logo na abertura, nesta quarta-feira (5), ao som de saxofone. É que ex-integrante da banda Kid Abelha, o saxofonista George Israel, saiu do camarim tocando seu sax e arrancando muitos aplausos da plateia com seu som incrível e envolvente. Em seguida, ele subiu ao palco para dar início a abertura da noite ao lado da atriz Bel Kutner.
E a noite foi marcada com mais homenagem. O 25º FCV concedeu homenagem ao cineasta e artista plástico Neville DAlmeida pelos seus 50 anos de carreira como um dos maiores diretores do cinema brasileiro. Ele recebeu o troféu de homenageado pelas mãos de Mario Abbade, diretor do recém lançado Neville DAlmeida  cronista da beleza e do caos, documentário que resgata a vida e o trabalho de Neville. O filme foi exibido na mesma noite.
Emocionado, ao receber o troféu, Neville ajoelhou e beijou o palco do teatro como forma de agradecimento ao Festival pela homenagem, e com esse gesto arrancou aplausos da plateia.
Neville D'almeida ao comemorar o recebimento da homenagem no 25º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sergio Cardoso/Divulgação
Quinta-feira
E a noite desta quinta-feira (6) promete muitas atrações. A apresentação do festival nesta quinta-feira (6) ficará por conta da atriz e cantora Zezé Motta e do ator Sérgio Marone.
E hoje também haverá a grande homenagem nacional do 25ª FCV, que concederá homenagem ao cearense Luiz Carlos Barreto, considerado um dos maiores produtores de cinema do Brasil. Jornalista, fotógrafo, roteirista, ele é um personagem importante para o movimento do Cinema Novo e um grande colaborador na construção de um projeto de cinema nacional.
Ao lado de sua esposa, Lucy Barreto, está à frente da produtora de cinema LC Barreto, empresa que traz no currículo mais de 100 filmes, entre eles, obras consagradas da cinematografia nacional como Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias (1962) - seu primeiro filme como produtor; Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, obra cuja direção de fotografia é assinada por Luiz Carlos Barreto; Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto, seu primeiro filho; Bye Bye Brasil (1979), de Cacá Diegues; e Memórias do Cárcere (1984), de Nelson Pereira dos Santos.

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