Terceira noite do 25º FCV com música e homenagem no palco

George Israel abriu a terceira noite do festival com uma apresentação surpresa ao saxofone Crédito: Claudio Postay/Divulgação

A terceira noite do 25º Festival de Cinema de Vitória seguiu o ritmo de surpresas do evento. O público presente no Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, foi surpreendido logo na abertura, nesta quarta-feira (5), ao som de saxofone. É que ex-integrante da banda Kid Abelha, o saxofonista George Israel, saiu do camarim tocando seu sax e arrancando muitos aplausos da plateia com seu som incrível e envolvente. Em seguida, ele subiu ao palco para dar início a abertura da noite ao lado da atriz Bel Kutner.

E a noite foi marcada com mais homenagem. O 25º FCV concedeu homenagem ao cineasta e artista plástico Neville DAlmeida pelos seus 50 anos de carreira como um dos maiores diretores do cinema brasileiro. Ele recebeu o troféu de homenageado pelas mãos de Mario Abbade, diretor do recém lançado Neville DAlmeida  cronista da beleza e do caos, documentário que resgata a vida e o trabalho de Neville. O filme foi exibido na mesma noite.

Emocionado, ao receber o troféu, Neville ajoelhou e beijou o palco do teatro como forma de agradecimento ao Festival pela homenagem, e com esse gesto arrancou aplausos da plateia.

Neville D'almeida ao comemorar o recebimento da homenagem no 25º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sergio Cardoso/Divulgação

Quinta-feira

E a noite desta quinta-feira (6) promete muitas atrações. A apresentação do festival nesta quinta-feira (6) ficará por conta da atriz e cantora Zezé Motta e do ator Sérgio Marone.

E hoje também haverá a grande homenagem nacional do 25ª FCV, que concederá homenagem ao cearense Luiz Carlos Barreto, considerado um dos maiores produtores de cinema do Brasil. Jornalista, fotógrafo, roteirista, ele é um personagem importante para o movimento do Cinema Novo e um grande colaborador na construção de um projeto de cinema nacional.