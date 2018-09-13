Terceira etapa do Vitória Rock Festival terá 10 horas de rock

Não é segredo para ninguém que o rock tem um lugar especial no coração dos capixabas. Os amantes do gênero têm destino certo no próximo sábado (15): a 3ª etapa do Vitória Rock Festival, que reúne mais de dez bandas locais no estacionamento do Shopping Vitória, para disputar as últimas vagas para a final do evento.

Nesta fase, a última antes da finalíssima, as bandas selecionadas na categoria Original Band (autorais) foram 5 Nós, The Devils, André Prando e Riffbiller. Já na categoria King of Cover, entram na disputa Dona Fran (Led Zeppelin), Everlong (Foo Fighters), Beast Sides (Iron Maiden), Pink Flaming (Pink Floyd), Quintal Selvagem (The Police) e Yellow (Coldplay). Três bandas serão selecionadas: uma autoral e duas covers, que seguirão para disputar o título no dia 1º de dezembro, quando uma banda autoral e uma cover ganharão uma moto Harley-Davidson Iron 883.

O evento ainda terá outros atrativos, como pista de teste para o público sentir a experiência de andar em uma Harley-Davidson, simulador de pilotagem de uma Harley, espaço kids e praça de alimentação.

Atração especial

Além das dez bandas que estão na disputa, o Vitória Rock Festival ainda terá mais uma atração. A banda Símios, que marcou época no Estado no início dos anos 2000, sobe ao palco depois de treze anos sem reunir a formação clássica: Danny Boy, Gustavo Macacko, Piui e Ricardo Cachalote.

Os quatro prometem apresentar um show exclusivo, com um passeio pela história musical do grupo, que chegou a lançar três discos e um DVD.

Já tínhamos vontade de fazer essa reunião e aproveitamos esse convite. Fomos de uma época que marcou o Estado. Eu continuei com minha carreira e cada um seguiu seu caminho, destaca Gustavo Macacko.

Morando há quase dez anos no Rio de Janeiro, onde priorizou a carreira musical, Macacko lembra que por mais que tenha feito música autoral com a Símios, sempre notou a força da cena cover capixaba. Ele vê com bons olhos a fase do agito no cenário do rock.

Pelo que pude ver, as bandas são muito competentes. Tem a galera autoral fazendo seu trabalho, muita gente lançando coisa boa, e também os covers. O evento pinça essas coisas novas e dá esse espaço, porque Vitória tem uma matéria-prima realmente muito boa, destaca o músico.

A banda preparou um setlist que reúne músicas das diferentes fases da banda, como Déjà Vu, Vamo Acender, O Tempo e o Vento e Rodeado de Green. Algumas, segundo Macacko, serão facilmente reconhecidas pelo público presente, já que chegaram a tocar bastante nas rádios locais.

Vai ser uma surpresa para todos nós, que vamos nos reencontrar. É uma revolução musical para nos sintonizarmos de novo, beber daquela fonte das nossas raízes e viver o presente, conclui o músico, que descarta uma possibilidade de volta definitiva da banda.

Vitória Rock Festival  3ª Etapa

Quando: Sábado (15), das 13h às 23h45.

Onde: Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Ingressos: R$ 40 (meia), à venda na loja Vitória Harley-Davidson, no quiosque Acesso Vip (Shopping Vitória) e no site Blueticket.com.br.

Informações: (27) 3357-7172.