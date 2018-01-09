Terça-feira de samba e muita exposição. Confira a agenda

Terça-feira já tem coisa para fazer e curtir na Grande Vitória. Tem samba, pop rock e muita exposição. Confira as opções na agenda abaixo.
MÚSICA AO VIVO
Samba e MPB no Centro
As cantoras Dora Dalvi e Danusa Rosa animam a segunda edição do projeto A Terça Delas, do bar Casa de Bamba. No repertório da dupla, samba e MPB. A partir das 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa. 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.
Rodrigo de Paula
Pop rock. Às 19h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360
EXPOSIÇÃO
Táticas de Graffiti e Não Graffiti
Primeira exposição individual do artista plástico Renato Ren, que levanta questões acerca da arte urbana. Formada por registros fotográficos e vídeos, a mostra traz trabalhos executados pelas ruas da Grande Vitória. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Até 3 de fevereiro.
Almas Ingênuas
Com curadoria de Ângela Gomes, a mostra reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina e Portugal. Centro Médico do Shopping Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.
Acervo e memória
A Casa Porto abre a exposição Entre Memórias, Sussurros e Segredos: Um Percurso pelo Acervo, com obras de artistas como Elisa Queiroz, Jeveaux (foto), José Cirillo e Patrícia Osses. Abertura às 19h.
Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: das 13h às 19h. Entrada gratuita. Até 17 de fevereiro.
Arte contemporânea
A Matias Brotas apresenta exposição do acervo com novos artistas e visitas guiadas. São mais de 20 obras, de nomes como Antonio Bokel e Raphael Bianco. Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: das 10h às 19h (visita guiada com agendamento). Informações: (27) 3327-6966.
RB40 - Ronaldo Barbosa 40 anos de Arte e Design
Mostra que celebra os 10 anos de trajetória do artista Ronaldo Barbosa, pioneiro do design no Estado. A exposição ocupa sete salas do Palácio Anchieta e conta com 70 obras do artista. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Até 21 de janeiro.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Com exposição de pinturas Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.
Wabi-sabi
O fotógrafo Tadeu Bianconi a mostra individual Wabi-sabi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, sábados das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.
Outros Eus
Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante don Aguilar. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.