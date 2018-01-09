Terça-feira de samba e muita exposição. Confira a agenda

Terça-feira já tem coisa para fazer e curtir na Grande Vitória. Tem samba, pop rock e muita exposição. Confira as opções na agenda abaixo.

MÚSICA AO VIVO

Samba e MPB no Centro

As cantoras Dora Dalvi e Danusa Rosa animam a segunda edição do projeto A Terça Delas, do bar Casa de Bamba. No repertório da dupla, samba e MPB. A partir das 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa. 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.

Dora Dalvi e Danusa Rosa são atrações na Casa de Bamba, em Vitória Crédito: Divulgação/Casa de Bamba

Rodrigo de Paula

Pop rock. Às 19h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360

EXPOSIÇÃO

Táticas de Graffiti e Não Graffiti

Primeira exposição individual do artista plástico Renato Ren, que levanta questões acerca da arte urbana. Formada por registros fotográficos e vídeos, a mostra traz trabalhos executados pelas ruas da Grande Vitória. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Até 3 de fevereiro.

Almas Ingênuas

Com curadoria de Ângela Gomes, a mostra reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina e Portugal. Centro Médico do Shopping Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.

Acervo e memória

A Casa Porto abre a exposição Entre Memórias, Sussurros e Segredos: Um Percurso pelo Acervo, com obras de artistas como Elisa Queiroz, Jeveaux (foto), José Cirillo e Patrícia Osses. Abertura às 19h.

Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: das 13h às 19h. Entrada gratuita. Até 17 de fevereiro.

Arte contemporânea

A Matias Brotas apresenta exposição do acervo com novos artistas e visitas guiadas. São mais de 20 obras, de nomes como Antonio Bokel e Raphael Bianco. Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: das 10h às 19h (visita guiada com agendamento). Informações: (27) 3327-6966.

RB40 - Ronaldo Barbosa 40 anos de Arte e Design

Mostra que celebra os 10 anos de trajetória do artista Ronaldo Barbosa, pioneiro do design no Estado. A exposição ocupa sete salas do Palácio Anchieta e conta com 70 obras do artista. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Até 21 de janeiro.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Com exposição de pinturas Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

Wabi-sabi

O fotógrafo Tadeu Bianconi a mostra individual Wabi-sabi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, sábados das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.

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