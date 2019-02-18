Temática LGBT é destaque na programação de espaços culturais do ES

O Palácio da Cultura Sônia Cabral e a Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, realizam neste mês uma programação integrada e direcionada para comunidade LGBT, buscando dar visibilidade para as questões de gênero e sexualidade. A Mostra de vídeo "Videografias do Corpo", a exposição fotográfica "Transpotências", a leitura dramática "Transgressoras" e o espetáculo teatral "Cortiço dos Anjos" serão realizados nos espaços retratando a dura realidade e vivência de travestis, mulheres e homens transexuais no País.

A Mostra de vídeo Videografias do Corpo será exibida na Galeria Homero Massena Crédito: Divulgação/Secult

De forma a permitir uma maior inclusão, todos os eventos são gratuitos para pessoas trans e travestis. De acordo com o administrador do Sônia Cabral, Renan Oaks, este é um momento ideal dos espaços culturais apoiarem as causas LGBT.

"Acreditamos que é nosso dever criar e promover ações que garantam a representatividade e a visibilidade destas pessoas. Esta programação também demonstra que o diálogo entre os espaços culturais potencializa suas programações. Desta forma, conseguiremos alcançar um número maior de pessoas e começaremos a criar um circuito cultural pela cidade, mesmo com linguagens semelhantes em programações distintas”, destaca Oaks.

Espetáculo "O Cortiço dos Anjos" será apresentado no Palácio Sônia Cabral Crédito: Divulgação/Secult

Para o coordenador da galeria Homero Massena, Nicolas Soares, a mostra Videografias do Corpo "trata de corpos possíveis. De superfícies possíveis. De subjetividades possíveis. De afetividades possíveis. Entendendo que grupos historicamente invisibilizados se encontram sempre nas interseções e endossam o coro para legitimar cada existência", afirma.

Confira abaixo a programação

TEATRO SÔNIA CABRAL

Registro fotográfico do cotidiano de três mulheres trans de diferentes recortes sociais e raciais, moradoras de Vitória. A exposição conta com fotografias e produção geral de Aidê Malanquini e curadoria de Luara Monteiro.

Horário de visitação: 09h às 17h / classificação livre

Entrada gratuita.

Leitura dramática transgressoras – (Sexta-feira, 15 de fevereiro)

Encenando da comédia ao drama, o Coletivo Elas Tramam apresenta leituras dramáticas abordando questões de gênero e sexualidade. Os textos são das autoras Alessandra Pin Ferraz, Priscilla Gomes, Patrícia Eugênio e Rejane Arruda, que fazem parte do Coletivo Elas tramam. O projeto é formado por mulheres que produzem e encenam suas dramaturgias em esquetes e performances. Durante dois anos elas produziram, com o apoio da Secult/ES, dois E-books que podem ser acessados por meio do link:

https://elastramam.wordpress.com/

Horário: 20h | classificação 14 anos | Duração: 90min

R$ 20 (inteira) | 10 (meia). Eventos são gratuitos para pessoas trans e travestis.

Espetáculo teatral Cortiço Dos Anjos - (Sexta-feira e sábado, 22 e 23 de fevereiro)

Encenada pela Trupe Iá Pocô é inspirado pelas obras de Nelson Rodrigues e Plínio Marcos, o espetáculo narra a história de um assassinato e o interrogatório de quatro moradores suspeitos do crime em um cortiço. No caminho, os personagens destrincham suas tristezas e dores ao público. Direção e dramaturgia de Rodrigo Paouto. Elenco: Rodriggo Sabatini, Dana Oliver, Josi Oliver e Deb Schulz

Horário: 20h | Classificação 18 anos | Duração: 80min

R$ 20 (inteira) | 10 (meia). Eventos são gratuitos para pessoas trans e travestis.

TEATRO SÔNIA CABRAL: Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Horário de visitação: de segunda a sexta, das 09h às 17h. Telefone: 3132-8396 e 3132-8399.

GALERIA HOMERO MASSENA

Mostra de vídeos videografias do corpo - (De segunda a sábado, 18 a 23 de fevereiro)

Na mostra de vídeos que acontecerá no período de 18 a 23 de fevereiro, será apresentado um panorama de artistas e produtores audiovisuais nacionais e internacionais que trabalham com a possibilidades de remodelação do corpo sociopolítico, as subjetividades subalternizadas na esfera pública hegemônica (branca/hétero), além de questões voltadas a ancestralidade e negritude. O projeto expositivo foi proposto pelo coletivo Casa 310; uma instalação de mobiliários que pensa as formas de exibição e a experiência do espectador, especialmente para o espaço da galeria.

Produções:

Translúcidos (SP, 2015, 14 min.)

Realizado pelo Coletivo Gleba do Pêssego e dirigido por Asaph Luccas e Guilherme Candido, “Translúcidos" narra a vida de pacientes presos em uma clínica de tratamento de disforia de gênero.

Yeda Brown – Efeito Borboleta (RJ, 2017, 6 min.)

O documentário “Yeda Brown - Efeito Borboleta”, uma produção da FACHA – Faculdades Integradas Hélio Alonso, com direção de Pedro Murad, conta a história da atriz Yeda Brown, uma das primeiras transexuais brasileiras (transgenitalizada em 1975), última musa de Salvador Dalí, e sua relação com o artista.

#GISANTS#GILLES#PASTOR (ALBUM) (França, 2016, 3 min).

Vídeo/slide feito com selfies e fotografias anônimas, de amadores e profissionais postadas no Facebook utilizando as tags #GISTANTS #GILLES #PASTOR, criado em 2015 por Gilles Pastor.

“bikini quadradão” - Yuri Tripodi (BA, 2014, 4 min.)

Desenho|composição de vestimenta para uso cotidiano sentidos de pensamento quadrado [enquadrado conservador] e significados geometricamente a partir de) formas do quadrado e linhas retas, cores tropicais pra a[s]cender o desbunde.

Cais do Corpo (RJ, 2015, 7 min.)

Dirigido por Virginia de Medeiros e realizado durante a “revitalização” da Praça Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro, o filme é uma abordagem sobre as transformações do lugar a partir do universo da prostituição em sua dimensão social e política: enquanto as vozes narram à violência e a opressão do projeto urbanístico sem planejamento, os corpos afirmam, no seu erotismo e performatividade, sua resistência a esse modelo.

Baile (Experimental, ES, 2015, 8 min.)

“Baile” foi produzido pela artista Rubiane Maia durante uma residência artística no Vilarejo de Cemitério do Peixe no interior de Minas Gerais, conhecido como uma cidade-fantasma pelo fato de abrigar apenas três habitantes e várias casas vazias. Segundo os antigos moradores da região, os escravos eram enterrados à beira do rio, e ainda é possível escutar o som de tambores e cantos trazidos pelo vento.

WebDoc Corpo Flor (Série de documentários, ES, 2018)

O documentário de Izah Candido e Wanderson Viana investiga como os corpos negros que fogem da normativa heterossexual dialogam com o mundo, em seu prazer e sua resistência contra uma estrutura de controle e subalternização.

“A Massa É Bi / La Massa És Bi” – Berna Reale (PA, 2018, 3 min.)

No vídeo clipe de “A Massa É Bi / La Massa És Bi” a artista Berna Reale apresenta Bi, uma personagem cor de rosa que possui características físicas masculinas e femininas.